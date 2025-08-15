Tettamanti: «mi visión para la Argentina es crear un ámbito regulatorio confiable y perdurable»

María Tettamanti, la secretaría de Energía de la Nación, cerró el foro de Energía de LIDE en Buenos Aires con una mirada enfocada en la búsqueda de marcos regulatorios confiables y de largo plazo. La funcionaria destacó las medidas como el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI) y los avances en cuanto a la desregulación en empresas estatales como Enarsa.

De acuerdo a Tettamanti, el gobierno de Javier Milei apunta a que las políticas de atracción de inversiones no sólo sean nacionales sino también desde las provincias y los municipios. “A veces nos cuesta levantar un poco la cabeza y decir bueno tengo que trabajar en este metro cuadrado mío pero también en todo para lograr que esto sea perdurable en el tiempo”, dijo la titular de la cartera de Energía.

«Según mi visión, la Argentina tiene que crear un ámbito confiable un ámbito regulatorio que no sólo confiable sino que los privados lo vean como perdurable en el tiempo para volver a fomentar la inversión en todo el sector de la energía», manifestó la funcionaria en su intervención en LIDE.

Tettamanti, cuya área depende del ministro Luis Caputo, indicó que uno de los temas urgentes del sector es incrementar la potencia instalada de energía eléctrica para pasar con tranquilidad los picos de demanda. En ese marco, valoró la licitación del almacenamiento en Buenos Aires.

“Estamos trabajando para sacar antes de fin de año los pliegos para la ampliación del transporte de alta tensión, porque nosotros contamos con generación, sobre todo renovable, en diversos lugares del país pero no tenemos capacidad de transporte suficiente para traerlo donde se concentra la mayor demanda, que es básicamente GBA y el litoral argentino”, explicó.

“Otra urgencia es reorganizar el sector gas natural. En gas natural hoy tenemos el Plan Gas y a partir del plan gas las distribuidoras, digamos, las podemos dividir la demanda de gas en tres segmentos grandes: distribuidoras, industrias y generadores. Hoy está cabeza la industria hace tiempo que viene trabajando en un sector libre y competitivo comprándoles directamente a productores o comercializadores», comentó.

«En el caso de las distribuidoras hoy tienen contratos con los productores en el marco del Plan Gas pero tienen, si miramos el pico de invierno, o mejor dicho, el mes, el consumo promedio del mes más frío del invierno, tienen la mitad del volumen contractualizado. Y la otra mitad está siempre abastecida por Enarsa, que actúa como comercializador o importando GNL o por por el gas que la misma Enarsa compró en el Plan Gas; y ahí estamos trabajando para que se descentralice esa compra y para descentralizar la compra de gas natural tenemos que reordenar el sistema de transporte», describió Tettamanti.

“Cuando uno mira la contractualización del transporte firme y la realidad del servicio de transporte que se presta, hay una disociación enorme y es lo que en lo que tenemos que también urgentemente empezar a trabajar, porque a partir de ahí se va a organizar el el mercado mayorista de gas natural, tanto lo que es la contractualización de las distribuidoras, de los grandes usuarios y de la generación», afirmó.