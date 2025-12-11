Todo desde el celular: YPF habilitó los pagos de servicios y recargas desde su app

YPF Digital continúa consolidándose como uno de los principales referentes en innovación tecnológica dentro del sector energético y financiero nacional. La compañía anunció una importante actualización en APP YPF que permitirá a los usuarios pagar más de 6.000 servicios como luz, gas, agua, telefonía, así como realizar recargas y otros trámites cotidianos de manera simple, rápida y segura.

Según Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital, “con una mirada de innovación incremental y poniendo siempre en el centro la experiencia del usuario, esta solución permitirá a más de 3 millones de usuarios gestionar pagos de servicios y recargas directamente desde la app”.

Esta funcionalidad fue desarrollada junto a la red de pagos tapi reforzando el liderazgo y la evolución digital de la aplicación. La integración con tapi, presente en varios países de Latinoamérica, amplía las capacidades de procesamiento de pagos recurrentes dentro de la plataforma.

El pago de combustible ahora podrá ser en dólares

Además de esta ampliación en los servicios que se pueden abonar, YPF sumo otra novedad: la posibilidad de pagar consumos en dólares a través de la aplicación .Desde octubre, todos los usuarios que contaban con el servicio Dinero en Cuenta (DeC) y posean una cuenta bancaria en dólares pueden transferir fondos a una cuenta de YPF Digital en Banco Santander Argentina para usar ese saldo en compras de combustible, productos en Tiendas FULL y servicios en YPF Boxes en toda la red del país, sin necesidad de realizar operaciones de cambio tradicionales.

Esta modalidad de pago en dólares no implica compra ni venta de divisas por parte de la empresa; la app simplemente mostrará al usuario el monto equivalente en pesos aplicando el tipo de cambio comprador del Banco Nación al momento de la transacción.

Entre las restricciones se encuentran la prohibición de retirar efectivo, transferencia de fondos a terceros o efectuar pagos mixtos entre pesos y dólares, y los reintegros se acreditan únicamente en la cuenta original desde donde se realizó la transferencia.

Con estas mejoras, YPF profundiza su estrategia de conectar tecnología, movilidad y finanzas, ampliando las herramientas digitales disponibles para sus clientes. La innovación busca brindar “mayor flexibilidad y transparencia” a la hora de gestionar consumos.