YPF ya permite el pago en dólares en la carga de combustibles: ¿Cómo funciona la app?

Como una forma de innovar, YPF Digital lanzó el pago en dólares para sus usuarios. La modernización se aplica en compras de combustible, productos de tiendas FULL y servicios de YPF Boxes en toda la red de estaciones de servicios del país.

La nueva forma de pago busca ampliar la propuesta de Dinero en Cuenta (DeC), ofreciendo a los clientes mayor flexibilidad y opciones para gestionar sus consumos. De esta forma, todos los usuarios que tengan habilitado DeC y posean una cuenta bancaria en dólares (CBU) a su nombre podrán transferir fondos a la cuenta corriente en USD de YDI en Banco Santander Argentina SA.

Al momento de la transacción, App YPF mostrará el monto equivalente en pesos y el tipo de cambio de referencia aplicado, que será el dólar comprador del Banco Nación. Los fondos en dólares estarán disponibles exclusivamente para consumos dentro del ecosistema YPF.

Resulta importante resaltar que el pago no implica operaciones de cambio ya que no hay compra ni venta de moneda extranjera. Tampoco se permitirá retiro en efectivo, transferencias a terceros ni pagos mixtos con la app.

En lo que respecta a la devolución, el reintegro se realizará únicamente a la misma cuenta bancaria desde donde se originó el fondeo. Esta nueva herramienta busca ofrecer soluciones ágiles a los usuarios, con el respaldo de una entidad financiera como Banco Santander Argentina.

Con YPF Digital, la compañía apunta al desarrollo de servicios pensados para agilizar la experiencia de compra y multiplicar los canales de pago disponibles. Esta nueva actualización, ofrece una herramienta adicional a sus más de 4,5 millones de usuarios activos y la posiciona como la primera empresa del sector energético en Argentina en implementar este tipo de solución digital.

El presidente de YPF Digital, Guillermo Garat, explicó: “(…) Estamos incorporando una solución segura, ágil y respaldada por Banco Santander Argentina SA., que se adapta a las necesidades de cada usuario y refuerza nuestro compromiso de innovar permanentemente en la experiencia digital de los clientes de YPF”.