«Transformación energética»: Skyonline abastecerá su datacenter con energía renovable de YPF Luz

La empresa de servicios de colocation y soluciones en la nube, Skyonline, firmó un acuerdo con YPF Luz para abastecer con energía renovable al Datacenter Tier III Compliant, ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires.

A partir del reciente convenio, la compañía cubrirá el 85% de su demanda eléctrica por un plazo de tres años. La energía abastecida por YPF Luz será de 7.200 megavatios-hora (MWh) al año, equivalente al consumo de 3 mil hogares argentinos, según aseguraron ambas firmas en un comunicado.

La energía provendrá del Parque Eólico General Levalle (155 MW), en el sur de Córdoba, y del Parque Solar El Quemado, en Mendoza. Este último se trata del parque solar más grande del país: ya opera 200 MW de los 305 MW que generará en total.

«Entendemos que la transformación digital también debe ser una transformación energética» dijo el CEO de Skyonline. Foto: gentileza.

El CEO de Skyonline, Rafael Ibañez, aseguró que el acuerdo «representa un paso concreto en nuestra estrategia de sostenibilidad».

«Operamos infraestructura crítica para empresas de todo el país y entendemos que la transformación digital también debe ser una transformación energética. Incorporar energía renovable al corazón de nuestro datacenter nos permite reducir huella de carbono sin resignar disponibilidad ni performance», añadió Ibañez.

En la misma línea, el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, expresó: «Nos enorgullece que una empresa como Skyonline confíe en YPF Luz para abastecer sus operaciones con energía renovable. Los datacenters requieren de un suministro de alta confiabilidad y eficiencia, y este acuerdo demuestra que nuestra compañía ofrece una alternativa competitiva para las industrias que lideran la transformación digital”

En todo el país, YPF Luz alcanza una capacidad instalada total de 3,6 GW y abastece cerca del 10% de la demanda eléctrica. Desde la empresa indican que actualmente están construyendo un parque solar en Mendoza y un proyecto de almacenamiento de baterías en la provincia de Buenos Aires.