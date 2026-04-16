Tras la reforma de la Ley Glaciares, Argentina participó de la CESCO Week en Chile

El encuentro tuvo lugar durante la 40° edición de la CESCO Week, en Chile. Foto: gentileza.

Representantes de Argentina y Chile se reunieron para consolidar una agenda de trabajo conjunta con el objetivo de fortalecer el sector minero de ambos países. El encuentro tuvo lugar durante la CESCO Week, uno de los eventos mineros más importantes del mundo, que se está realizando en Santiago de Chile entre el 13 y 17 de abril.

En ese contexto, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, mantuvo un encuentro con el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, quien destacó las recientes leyes aprobadas en el congreso argentino con el fin de “generar un ecosistema favorable” para el desarrollo de la minería en el país, según indicó Nación mediante un comunicado.

En ese sentido, el biministro chileno también felicitó al Gobierno Nacional por “ponderar” la visión a largo plazo para atraer inversiones nacionales e internacionales, y de esa forma posicionarse como un actor relevante para la transición energética global.

En el marco de la CESCO Week, Lucero también expuso en la World Lithium Conference, que reúne a políticos, inversionistas y representantes del sector académico del sector para analizar la situación global del mercado del litio, recurso que cada vez es más demandado de cara a la transición energética.

También fue integrante del panel central de la Conferencia de Países Líderes en Cobre realizada en el centro de convenciones Metropolitan Santiago, donde habló sobre el potencial de Argentina para la extracción y procesamiento de este mineral.

En ambas jornadas, el secretario de Minería reivindicó la reciente aprobación de la modificación de la Ley Glaciares por parte del Senado y Diputados. Aseguró que a partir de la misma habrá una mayor seguridad jurídica y un marco normativo más claro para incentivar inversiones de mayor tamaño en el sector minero.

En esa clave, afirmó que la reforma representa “una señal contundente” de las intenciones del país para fomentar una minería “responsable y productiva”, que consideró fundamental para el desarrollo económico de Argentina.