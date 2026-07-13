Un hotel de Córdoba da el salto a la energía tokenizada con un parque solar de 546 paneles

El parque solar instalado dentro del predio de Epec en Arroyo Cabral permitirá abastecer el consumo eléctrico del Hotel Azur, ubicado en la ciudad de Córdoba, y generar un excedente cercano al 50% de su demanda. Foto gentileza.

Hotel Azur Real Boutique & Spa comenzó a operar su propio parque solar y se convirtió en el primer hotel del país en implementar un esquema de generación distribuida comunitaria virtual con tokenización energética. Además, el emprendimiento es el tercer proyecto de Argentina en funcionar bajo esta modalidad.

El desarrollo, realizado junto a Ecovatio, también representa un hito para Córdoba al ser la primera inversión privada instalada dentro del Parque Solar de Epec, en Arroyo Cabral, un predio diseñado para concentrar proyectos de generación de energía renovable.

La instalación permitirá producir alrededor de un 50% más de electricidad que la demanda mensual del establecimiento, ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba. A través del sistema de tokenización, la energía se genera en Arroyo Cabral y se compensa con el consumo del hotel mediante un registro digital y trazable.

Desde Ecovatio señalaron que el proyecto representa un cambio de paradigma para la generación distribuida al habilitar que empresas privadas desarrollen sus propios parques dentro de una infraestructura compartida con el sector público.

Hotel Azur y Ecovatio pusieron en marcha una iniciativa pionera dentro del Parque Solar de Epec en Arroyo Cabral. (Ecovatio)





«Que una empresa privada pueda instalar su propio generador dentro de un predio pensado para la inversión pública es un cambio de paradigma y la energía distribuida entendida como debería ser: abierta a que cualquier usuario, grande o chico, participe de la matriz renovable», indicaron desde la empresa.

Para Ramiro Rodríguez, propietario de Hotel Azur, la iniciativa responde a una estrategia de sustentabilidad impulsada por la necesidad de reducir el consumo eléctrico y minimizar el impacto ambiental del establecimiento.

«El objetivo principal es que los huéspedes identifiquen al hotel como una propuesta turística comprometida con el cuidado del ambiente y capaz de generar un impacto prácticamente nulo sobre el ecosistema», afirmó.

Según los datos del proyecto, el parque generará 550 MWh por año, una cantidad equivalente al consumo de 232 viviendas, y evitará la emisión de unas 250 toneladas de dióxido de carbono anuales, un beneficio ambiental comparable al de un bosque de 11.800 árboles en plena edad productiva.

La obra incorpora 546 paneles bifaciales Longi, estructuras de acero galvanizado adaptadas a las características del suelo de Arroyo Cabral y tecnología Huawei para la operación del sistema fotovoltaico.

El emprendimiento forma parte del programa de Generación Distribuida Comunitaria Virtual Tokenizada (GDCVT), impulsado por el Gobierno de Córdoba en 2025. Con este desarrollo, Hotel Azur se suma a una lista todavía reducida de iniciativas que utilizan este modelo, luego de los proyectos Comunidad Maipú y Agec, ambos ejecutados por Ecovatio.

Desde Epec destacaron que la experiencia valida un esquema que busca facilitar la autogeneración de energía para industrias, comercios y hoteles. El Parque Solar de Arroyo Cabral cuenta con capacidad para incorporar nuevos desarrollos hasta alcanzar una potencia instalada de 18 megavatios.