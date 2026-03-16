Trump busca frenar el aumento de los precios del combustible en EE.UU: suspenderá la centenaria Ley Jones

La ley indica que las mercancías que se envíen entre los puertos de Estados Unidos deben transportarse en buques del mismo país. Foto: archivo.

Mientras continua la guerra en Medio Oriente, el gobierno de Donald Trump evalúa suspender temporalmente la Ley Jones para contener la escalada de los precios de los combustibles dentro de Estados Unidos. La exención habilitaría a los buques extranjeros poder transportar mercancías entre los puertos del país norteamericano.

La ley tiene más de un siglo de antigüedad, e indica que las mercancías que se envíen entre los puertos de Estados Unidos deben transportarse en buques del mismo país. Por lo tanto, la norma también incluye al petróleo y el gas natural licuado, por ejemplo.

Se espera que a partir de la exención, que duraría 30 días, se reduzcan los precios del combustible dentro del país, al permitir que buques extranjeros -por lo general más baratos- puedan transportar esas mercancías desde la costa oeste hasta las refinerías del este del país, según indicó Reuters.

La Ley Jones, formalmente conocida como la Ley de Marina Mercante de 1920, fue creada originalmente para garantizar que la potencia mantenga sus propios barcos y tripulaciones para apoyar las necesidades comerciales y militares en tiempos de guerra.

La evaluación de la medida fue anunciada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. A través de un comunicado, dijo que «en interés de la defensa nacional, la Casa Blanca está considerando eximir la Ley Jones por un periodo limitado para garantizar que productos energéticos vitales y necesidades agrícolas fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses».

Las medidas tomadas a nivel internacional para controlar los precios

La suspensión momentánea de la Ley Jones va acorde a medidas similares que se tomaron en los últimos días tras el cierre del Estrecho de Ormuz – por donde transita una quinta parte de la exportación mundial de petróleo- durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La semana pasada, Estados Unidos autorizó la liberación de 172 millones de barriles provenientes de su reserva estratégica durante los próximos cuatro meses, formando parte de una acción coordinada con los países que integran la Agencia Internacional de la Energía.

Desde el organismo se había resuelto liberar un total de 400 millones de barriles para combatir contra el aumento de los precios de crudo. De trata un número récord, que superó a la medida dispuesta tras la invasión rusa a Ucrania 2022, cuando se liberaron 182 millones de barriles.