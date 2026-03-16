infografía: el colapso del estrecho de Ormuz y el plan de Donald Trump para forzar su reapertura

El presidente Donald Trump advirtió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se enfrenta a un futuro «muy malo» si los aliados de Estados Unidos no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz, clave para transportar petróleo y bloqueado por Irán en la guerra de Medio Medio. Su pedido tuvo reacciones dispares.

Situado entre Irán y Omán, la vía marítima es particularmente estratégica para la exportación de hidrocarburos. La restricción casi total de esa vía llevó por encima de los 100 dólares el barril de petróleo.

El pedido de Donald Trump a la OTAN por el estrecho de Ormuz

En una breve entrevista con The Financial Times, Trump afirmó que, así como Estados Unidos ha ayudado a Ucrania en la guerra con Rusia, espera que Europa contribuya en el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha disparado los precios de los hidrocarburos en todo el mundo.

«Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa (a la petición estadounidense), creo que será muy malo para el futuro de la OTAN», añadió.

Trump también dijo que su visita a China, donde tiene previsto reunirse con su par Xi Jinping, podría posponerse, al intentar presionar a Beijing para que ayude en la reapertura de Ormuz.

«Nos gustaría saberlo antes de eso. (Dos semanas es) mucho tiempo», de lo contrario «podríamos posponer» la visita, señaló al destacar que China, como muchos países europeos, depende más que Estados Unidos del flujo de petróleo del Golfo.

«Es apropiado que las personas que se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí», expresó Trump.

Un petrolero pakistaní cruzó por el estrecho de Ormuz

El sitio MarineTraffic marcó que un petrolero con bandera pakistaní cruzó ayer el estrecho de Ormuz, manteniendo encendido su sistema de rastreo. «Este tránsito se produce después de varias semanas de tráfico fuertemente reducido en esta vía marítima estratégica», añade esta plataforma en línea que rastrea el tráfico marítimo en tiempo real a nivel mundial.

Dijo que este registro «sugiere que algunos transportes quizá se benefician de un paso seguro negociado» con Irán, indicó la plataforma.

Según datos de Bloomberg, el barco aún estaba amarrado el 28 de febrero en la isla de Das, un centro emiratí de exportación de petróleo.



Una quinta parte de la producción mundial de petróleo y una quinta parte del gas natural licuado transitan por Ormuz.

Irán lo ha señalado como objetivo en represalia por los ataques israelo-estadounidenses, con el fin de hacerlo impracticable y perturbar la economía mundial para presionar a Washington.

Estrecho de Ormuz, clave en el tránsito comercial del petroleo. Foto: AP

Pakistán depende del petróleo y del gas procedentes del Golfo Pérsico. La semana pasada, su marina comenzó a escoltar los barcos que transportan combustible para garantizar la continuidad del suministro.

El país intenta mantener un delicado equilibrio en sus relaciones con Irán, con el que comparte una frontera de 900 kilómetros.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, condenó el asesinato del guía supremo iraní, Alí Jamenei, calificándolo de una «violación» del derecho internacional. Pero la posición oficial de neutralidad diplomática de Islamabad en el conflicto se complica por un pacto de defensa mutua con Arabia Saudita, que lo compromete a apoyar a Riad frente a cualquier agresión exterior.

La empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence registró el viernes 77 cruces de buques en Ormuz desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, según la empresa, se trata principalmente de barcos pertenecientes a la «flota fantasma», que operan fuera de los circuitos tradicionales de seguros y seguimiento marítimo, especialmente para transportar petróleo bajo sanciones o eludir ciertas regulaciones.

Estrecho de Ormuz: la respuesta de Alemania a Donald Trump

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán «no tiene nada que ver con la OTAN», afirmó este lunes el portavoz del Gobierno alemán, después de que Donald Trump presionara a sus aliados para ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el mercado petrolero mundial.

«La OTAN es una alianza para la defensa del territorio» de sus miembros y, en la situación actual «no existe el mandato para desplegar a la OTAN», declaró el portavoz alemán, Stefan Kornelius, en rueda de prensa.

Con todo, la diplomacia europea está trabajando en ver qué puede hacer para que se recupere el tránsito en ese cuello de botella.

Este mismo lunes, los ministros de Exteriores de la UE abordarán una posible modificación de la misión naval del bloque en el mar Rojo, Aspides, para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz. «Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz, y por eso estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo», declaró antes del inicio de esa reunión en Bruselas la jefa de la diplomacia de los 27, Kaja Kallas.

Varios ministros se mostraron prudentes y pidieron tiempo antes de tomar una decisión sobre una eventual modificación del mandato de dicha misión, que consta ahora mismo de tres buques patrulleros.

Desde Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a su vez que trabaja con sus aliados en «un plan colectivo viable» para reabrir el estrecho de Ormuz y aliviar el impacto económico, si bien puntualizó que dicho plan «no será ni se ha planteado nunca como una misión de la OTAN».

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, aclaró que su país no ofrecerá «ninguna participación militar», aunque está dispuesto a «garantizar, por la vía diplomática, la seguridad del trásnito por el estrecho de Ormuz». «Esta guerra empezó sin ninguna consulta previa», enfatizó.

Australia y Japón descartaron participar en una misión naval.

AFP y AP