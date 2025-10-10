Ultimátum por YPF: la jueza Preska ordena entregar los chats de Massa y Caputo antes de fin de mes

En un nuevo episodio del juicio por la expropiación de YPF, la jueza federal Loretta Preska insistió en que Argentina entregue chats y comunicaciones oficiales de los dos últimos ministros de Economía, Sergio Massa y Luis Caputo. La medida se da por la causa «madre» que condenó al Estado en primera instancia a pagar una suma superior a los 16.000 millones de dólares. «La magistrada dice que si no se cumple la orden podría dictar desacato», remarcó el experto, Sebastián Maril.

Según difundió Infobae, la jueza fijó una fecha límite para cumplir con esta exigencia. “Verbalmente, Preska obligó a Argentina a entregar whatsapps, mails, etc, el 30 de octubre, todo lo que es off-channel communications, es decir, todas las decisiones, comunicados, actos gubernamentales relacionados y realizados por funcionarios argentinos», señaló Maril de Latam Advisors.

Y agregó: «Argentina dice no son elementos oficiales, pero la jueza ordenó que los consiga y los entregue de cualquier manera antes de que termine el mes».

Fallo YPF: ¿La Argentina podría entrar en desacato si no entrega los chats?

El Estado argentino había solicitado previamente la exención de esta obligación, argumentando que carecía de la capacidad para recolectar esos datos, además de considerarlos asuntos de carácter personal de los funcionarios.

Sin embargo, la jueza rechazó este pedido y, de manera verbal, ordenó la entrega de la información en una audiencia con los estudios de abogados que representan tanto al país como a Burford Capital, el fondo de inversión beneficiario del fallo y principal litigante.

“Incluso, por lo que se puede inferir del texto oficial que se transcribió de la audiencia, la magistrada dice que si no se cumple la orden podría dictar desacato», resaltó Maril.

La orden de «Discovery» y la amenaza de desacato

La entrega de estos documentos, denominados en el litigio como off-channel communications o comunicaciones fuera del canal oficial, se enmarca en la etapa de «discovery» de la causa. El objetivo es intentar demostrar la figura de “alter ego”, es decir, que la empresa petrolera y el Estado actuaron como la misma entidad, entre Argentina e YPF.

El fondo que compró los derechos de litigio, Burford Capital, es el principal beneficiario del fallo, cuyo monto total, sumando los intereses acumulados, ya supera los 18.000 millones de dólares.

El acatamiento de la orden de Preska es crucial, dado que, según se infiere del texto oficial transcrito de la audiencia, la magistrada advirtió que podría dictar desacato si la orden no se cumple en el plazo establecido.

Este nuevo capítulo se desarrolla a pocos días de que se realice la primera presentación formal por la apelación de la sentencia original o «causa madre». El fallo inicial de Preska fue el que habilitó no solo este reclamo de comunicaciones, sino también otros posteriores, como la solicitud de las acciones de la petrolera.