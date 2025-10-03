Fallo YPF: la Cámara de Comercio de Estados Unidos apoyó a la Argentina y advirtió los riesgos de la sentencia

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) se sumó formalmente a la defensa argentina en el litigio por la expropiación de YPF. La entidad presentó un escrito como amicus curiae (amigo de la corte) ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Suma así su respaldo tras la pronunciación formal de siete países: Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania, Rumania e Israel. Buscan que se dé marcha atrás con el fallo de Loretta Preska que ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones.

La decisión de AmCham, que se comunica este 3 de octubre de 2025, se fundamenta en los profundos efectos negativos que el fallo de transferencia de acciones tendría sobre la economía y el Estado de derecho en Argentina. La Cámara advirtió que la sentencia obliga a la Argentina a violar su propia legislación nacional, desestabiliza la economía y socava la previsibilidad, condiciones esenciales para la llegada de inversiones extranjeras.

Además, la Cámara alertó que esta medida judicial genera un riesgo inédito no solo para empresas argentinas, sino también para las compañías estadounidenses que operan en ambos países, poniendo en peligro el marco de confianza mutua que AmCham ha promovido durante más de un siglo.

Fallo YPF: Los efectos negativos para la soberanía y la estabilidad

La presentación de AmCham detalla que el fallo obliga al Estado a quebrar la Ley 26.741, la cual prohíbe transferir las acciones estatales de YPF sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional. Exigir que un país quiebre su legislación interna atenta directamente contra su soberanía, desconociendo los principios de cortesía internacional. Adicionalmente, la medida expone a funcionarios argentinos a eventuales sanciones penales por cumplir con una orden judicial extranjera contraria a la ley local.

La entidad hizo hincapié en el riesgo para la estabilidad económica. YPF es una empresa estratégica que genera más del 1,5 % del PBI y es el principal exportador de petróleo del país. Un traspaso forzado del control accionario podría desencadenar incumplimientos contractuales y comprometer todo el sector energético, contradiciendo los esfuerzos de estabilización macroeconómica que ha apoyado el propio gobierno de EE.UU.

Fallo YPF: El impacto en el comercio bilateral

AmCham alertó sobre el precedente altamente riesgoso que crea el fallo, ya que reinterpreta la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) al permitir ejecutar activos de un Estado extranjero ubicados fuera de EE.UU. Esta nueva interpretación legal genera una incertidumbre jurídica que desalienta la inversión y el comercio bilateral, debilitando el marco de confianza mutua. AmCham concluyó su escrito reafirmando su defensa por reglas claras y un fortalecimiento institucional que permita a sectores como la energía, minería y agroindustria impulsar un desarrollo sostenible en la Argentina