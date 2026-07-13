Así es el plan de obras de Río Negro: 121 proyectos en 35 localidades con una inversión de $25.945 millones

El Gobierno de Río Negro informó que, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, lleva adelante un total de 121 obras distribuidas en 35 localidades, en el marco del programa de obras delegadas. De acuerdo con el relevamiento oficial, la inversión destinada a estas intervenciones supera los $25.945 millones y se financia con recursos provinciales.

El esquema contempla que la Provincia aporte el financiamiento mientras que los municipios se encargan de ejecutar los proyectos, con el objetivo de agilizar las respuestas a las demandas de cada comunidad.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, sostuvo en el comunicado que la planificación busca atender las necesidades de todas las localidades sin distinción. «Siguiendo con la línea que nos marca el gobernador Alberto Weretilneck, para nosotros no hay municipios de primera o de segunda, trabajamos con todos por igual escuchando sus demandas», afirmó.

Además, agregó que son los gobiernos locales quienes mejor conocen las necesidades de cada comunidad y remarcó que el objetivo es «mejorar con obras y servicios cada municipio» para contribuir a una mejor calidad de vida de los vecinos.

Qué tipo de obras concentra el programa

Según la información difundida por el Ejecutivo, las obras de urbanización representan el principal componente del programa, con 43 intervenciones, equivalentes al 35,8% del total. En ese grupo se incluyen pavimentación, construcción de cordones cuneta, veredas y mejoras en paseos peatonales.

El segundo rubro con mayor cantidad de proyectos corresponde a edificios públicos, con 18 obras (15%), destinadas a centros comunitarios, dependencias policiales y centros de monitoreo del 911.

En tanto, las iniciativas de agua y saneamiento suman 17 proyectos (14,2%), entre redes cloacales, conexiones domiciliarias y cisternas para abastecimiento de agua potable.

El programa también contempla ocho obras deportivas, ocho vinculadas a salud y otras ocho destinadas a establecimientos educativos. Además, incluye intervenciones en espacios públicos, terminales de ómnibus, infraestructura vial, turismo, redes de gas e iluminación.

Cómo es el avance de los proyectos

De acuerdo con el informe oficial, el programa reúne obras con distintos niveles de ejecución. El Gobierno indicó que 85 intervenciones ya fueron finalizadas, mientras que 23 continúan en ejecución y las restantes se encuentran en etapas administrativas previas al inicio.

El Ejecutivo sostuvo que esta modalidad de obras delegadas permite dar respuesta a las prioridades planteadas por cada municipio y mantener un esquema de inversión en infraestructura distribuido en distintas localidades de la provincia.