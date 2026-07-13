Golpe al narcomenudeo en Catriel: desbarataron un kiosco narco y recuperaron varias motos robadas

Una investigación penal sostenida durante 50 días por el personal de la División Toxicomanía y Leyes Especiales de Catriel permitió desarticular un activo punto de venta de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo. Durante el procedimiento, los uniformados lograron secuestrar dosis de droga acondicionadas para la comercialización directa e identificaron múltiples rodados menores y un motor que registraban pedidos de secuestro vigentes por robo.

El operativo, tramitado inicialmente en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, derivó en la apertura inmediata de una nueva línea de investigación judicial vinculada a delitos contra la propiedad en la región. Fuentes del caso confirmaron que cuatro personas se encuentran formalmente investigadas y supeditadas al avance de las actuaciones policiales.

Tareas de inteligencia y allanamiento

La pesquisa se inició a partir de datos confidenciales recolectados por los efectivos especializados de la policía provincial. Los agentes desplegaron tareas de campo para reunir las pruebas y reconstruir el constante movimiento de clientes que se registraba en un inmueble céntrico. El seguimiento exhaustivo permitió consolidar los elementos necesarios para requerir la correspondiente orden de requisa.

Con el aval de la magistratura interviniente, las fuerzas de seguridad concretaron el allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Irigoyen al 1800. En ese domicilio, los uniformados secuestraron aproximadamente 150 gramos de marihuana preparados para su distribución, además de ocho gramos de cocaína distribuidos en envoltorios listos para su venta. Los test reactivos orientativos confirmaron los resultados positivos para ambas sustancias químicas.

Hallazgo de motovehículos sustraídos

Durante la inspección de las dependencias, los uniformados advirtieron la presencia sospechosa de varios rodados. Ante esta situación, se solicitó la intervención urgente del área especializada en Sustracción Automotor. Los peritos verificaron las numeraciones y establecieron que tres motos y un motor poseían alertas por robos previos, quedando incautados a disposición de la Justicia.

Las autoridades policiales destacaron que la articulación entre las distintas áreas fue clave para ampliar el alcance del procedimiento.