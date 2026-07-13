Corte total en la Bajada de Maida: vecinos reclaman por conexión de gas

La Bajada de Maida, una de las vías con mayor circulación de la ciudad de Neuquén, permanece cortada desde las 4:30 de este lunes debido a una protesta encabezada por vecinos de Los Hornos, Valentina Norte Rural y otros sectores aledaños.

La protesta se desarrolla en inmediaciones de la rotonda de Pluspetrol en reclamo de la conexión a la red de gas natural, una demanda que las familias sostienen desde 2020. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, una vecina afirmó que el corte total se mantendrá “hasta que venga alguien del Gobierno”.

El personal de la Policía provincial se encuentra en el sector para ordenar el tránsito y bloqueó el ingreso a la rotonda para los vehículos no lleguen hasta donde se encuentra la manifestación.

Si bien el corte es total, los vecinos aclararon que permiten el paso de ambulancias, pacientes de urgencia y vehículos en situación de emergencia. «

Los vecinos ya habían manifestado la semana pasada y aseguraron que no obtienen respuestas concretas de las autoridades. Sostienen que en los últimos años recibieron distintas promesas, pero que nunca se concretaron.

«El gobierno encajonó el proyecto desde el 2023 y aún no lo ha sacado«, explicó una manifestante a este medio. Detalló que 3.500 familias reclaman por la expropiación y red de gas.

«Acaba de venir el comisario y nos dijo que no va a venir nadie a vernos. Necesitamos ser escuchados y necesitamos de manera urgente se trabaje en el proyecto de expropiación y gas«, finalizó.