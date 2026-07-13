Quién es el «Flaco» López, el jugador que se transformó en la gran sorpresa de la Selección Argentina

En las últimas horas, la participación de José Manuel «El Flaco» López en el último partido de la Selección Argentina, que habilitó el segundo gol de Julián Álvarez en el partido contra Suiza (3 a 1), ha disparado la curiosidad sobre este jugador.

«El Flaco» López es delantero correntino, de 24 años, actual artillero del Palmeiras de Brasil, quien recibió su primer llamado oficial para integrarse a la Selección Argentina de cara a los compromisos que el equipo de Lionel Scaloni enfrenta en el Mundial 2026.

Con un presente deportivo apabullante en la liga brasileña y una historia de resiliencia, que incluyó severas lesiones en su etapa formativa, el joven atacante busca ganarse un lugar definitivo en la consideración de Lionel Scaloni. Conocelo acá.

Los goles en Palmeiras y el frustrado pase a River: el presente del «Flaco» López

La citación de la nueva joya ofensiva no es un hecho fortuito, sino la consecuencia directa de un rendimiento sostenido en una de las ligas más competitivas del continente. El «Flaco» José Manuel López atraviesa una temporada consagratoria en las filas del Palmeiras de San Pablo, escuadra donde acumula una marca estadística de 15 goles en 42 compromisos oficiales.

Sus destacadas actuaciones en el plano local se complementan con su brillo en el plano continental de la Copa Libertadores, certamen donde viene de rubricar un doblete determinante en la goleada por 4 a 0 ante Universitario de Perú en la llave de octavos de final de la competencia en 2025.

Este descollante presente en territorio paulista representa la consolidación de las virtudes, que ya se vislumbraban durante su irrupción en el fútbol local. Tras concretar su debut profesional en la Primera División argentina en el año 2021 vistiendo la camiseta de Lanús, el artillero acaparó la atención de los principales clubes del país.

En reiteradas oportunidades, el nombre de José Manuel López protagonizó intensas especulaciones de mercado ante un presunto y marcado interés del exentrenador Marcelo Gallardo para incorporarlo a las filas de River Plate; sin embargo, las gestiones no prosperaron y su transferencia se ejecutó de forma directa hacia Brasil en 2022 a cambio de una cifra millonaria, iniciando un ciclo que ya le otorgó dos títulos del Brasileirao (2022 y 2023), una Supercopa de Brasil y un Campeonato Paulista.

La resiliencia correntina del Flaco López: de quedar libre en Independiente a la Selección Argentina

El sendero del atacante hacia la cúspide del deporte rey estuvo lejos de ser lineal, y demandó una notable fortaleza mental. Nacido en la provincia de Corrientes, emigró a los 9 años hacia Buenos Aires para sumarse a las divisiones inferiores del Club Atlético Independiente.

No obstante, mientras transitaba la Sexta División, una severa y compleja lesión en la cadera lo obligó a someterse a un extenso proceso de recuperación física que lo llevó a replantearse seriamente su continuidad en la actividad profesional.

Tras quedar en condición de jugador libre en la institución de Avellaneda, el destino le otorgó una nueva oportunidad en las categorías formativas de Lanús, entidad que previo a promoverlo al primer equipo lo cedió a préstamo al Club Atlético Colegiales de Tres Arroyos para foguearse en los rústicos terrenos de la Liga Regional.