El elegido tras el ciclo de Bielsa: Diego Forlán está a un paso de ser el nuevo DT de Uruguay

La eliminación temprana de Uruguay en el Mundial 2026 tuvo consecuencias inmediatas: la salida de Marcelo Bielsa como técnico. De esta manera, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) trabaja en la búsqueda de un reemplazante y el nombre de Diego Forlán tomó fuerza en las últimas horas.

El Consejo Ejecutivo de la AUF, encabezado por Ignacio Alonso, ya mantuvo contactos con el exdelantero para incorporarlo al proyecto de selecciones nacionales. La propuesta contempla que asuma al frente de la Sub-20 y que, además, dirija de manera interina a la selección mayor hasta marzo de 2027.

En diálogo con el programa Polideportivo, de Teledoce, Alonso confirmó las conversaciones y explicó que la intención es sumar a Forlán por su experiencia y conocimiento del fútbol internacional. En principio, el exgoleador estaría al frente de la Sub-20 en el Mundial juvenil que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, además de conducir a la selección absoluta en los compromisos que dispute durante ese período.

«Tenemos la oportunidad de incorporarlo, en este caso, a la Selección Sub-20. Tener a Diego dentro del complejo, con el bagaje que tiene, habiendo jugado en los mejores equipos del mundo, habiendo estado expuesto a todo tipo de metodologías, teniendo la propia, siendo jugador de selección y con experiencia como técnico de Primera División, creo que era una linda oportunidad. Está entusiasmado», aseguró el presidente de la AUF.

Aunque todavía restan definir algunos aspectos económicos y contractuales, Forlán está muy cerca de dar el salto más importante de su carrera como entrenador. Además de dirigir a la Sub-20, tendría la posibilidad de hacerse cargo interinamente de la selección mayor, una experiencia que incluso podría abrirle la puerta a una continuidad.

«Estamos contratando un Sub-20 que va a hacer los partidos de la mayor. Después la realidad irá diciendo por dónde vienen las evaluaciones«, agregó Alonso, sin descartar que el exfutbolista pueda quedar de manera definitiva.

Sin embargo, en Uruguay sostienen que Marcelo Broli continúa siendo el principal candidato para asumir el cargo de entrenador de la selección mayor. El técnico que condujo a la Celeste al título del Mundial Sub-20 en 2023 ya mantuvo conversaciones con la AUF tras la salida de Bielsa, aunque las negociaciones no prosperaron. Pese a ello, su nombre sigue encabezando la lista de posibles reemplazantes.

El antecedente de Scaloni que ilusiona en Uruguay

La posible llegada de Forlán guarda similitudes con el camino que recorrió Lionel Scaloni en Argentina tras el Mundial de Rusia 2018. El actual entrenador campeón del mundo asumió inicialmente de forma interina, dirigió el torneo de L’Alcúdia y luego los primeros amistosos de la Albiceleste junto a Pablo Aimar y Walter Samuel.

Con el paso de los meses, Scaloni fue consolidando su proyecto, obtuvo el tercer puesto en la Copa América 2019 y terminó construyendo el ciclo más exitoso en la historia de la Selección Argentina. En Uruguay esperan que la apuesta por Forlán pueda recorrer un camino similar en el comienzo de un nuevo proceso tras el decepcionante paso por el Mundial 2026.

Con información de TyC Sports