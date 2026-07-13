Homicidio en el sur de Río Negro: hallaron una prueba clave y la fiscalía avanza para imputar al detenido

La Policía de Río Negro logró detener al presunto autor del homicidio de Jesús Daniel González de 39 años. El hecho ocurrió ayer por la madrugada, en la localidad de Ñorquinco en el marco de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza. En las últimas horas, las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en un allanamiento importante donde secuestraron un cuchillo, elemento que es considerado una pieza clave por los investigadores. Con esta prueba fundamental incorporada al legajo judicial, el Ministerio Público Fiscal imputará formalmente al sospechoso arrestado durante la jornada de este martes.

El violento episodio criminal se desencadenó en medio de una gresca cuando finalizaban las celebraciones masivas en la vía pública, cerca de la 1 de la madrugada. Según la reconstrucción preliminar de los hechos, González fue atacado por la espalda con un arma blanca. A raíz de las tareas urgentes articuladas por el personal de la subcomisaría 73, se pudo establecer que el presunto agresor era una persona conocida del entorno de la víctima, lo que posibilitó orientar rápidamente la búsqueda y concretar su posterior captura.

El secuestro del arma blanca y los peritajes en la escena

El eje central del avance de la causa radicó en la localización del elemento que fue utilizado para ultimar a la víctima. Para ello, los uniformados llevaron adelante un allanamiento específico en una vivienda de la localidad con el objetivo de hallar el cuchillo empleado en el ataque.

Fuentes del caso ratificaron que el arma blanca fue secuestrada y será sometida a estrictos análisis biológicos y forenses para determinar la presencia de material genético, buscando consolidar su valor como prueba de cargo determinante durante el debate.

De forma paralela, el cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue judicial de San Carlos de Bariloche. Durante este lunes, los médicos forenses practicarán la autopsia correspondiente para determinar la cantidad exacta de lesiones y precisar el shock hipovolémico que originó el deceso. Los peritos de Criminalística ya coordinaron inspecciones oculares en el sitio público donde se produjo el altercado.

Traslado de urgencia y próximo paso judicial

Los testimonios recolectados habrían indicado que el damnificado recibió al menos tres puñaladas profundas en la espalda. En un primer momento, fue trasladado de urgencia a un centro de salud local. Sin embargo, ante la complejidad extrema de su cuadro clínico, los médicos ordenaron su derivación inmediata hacia el nosocomio de El Maitén, en la provincia de Chubut, donde finalmente murió mientras recibía la asistencia médica de guardia.

El operativo general de detención fue coordinado por las máximas autoridades de la Zona II de la Unidad Regional Tercera y requirió el despliegue de efectivos apostados en El Bolsón. El imputado permanece alojado bajo custodia.

Mientras tanto, desde la Fiscalía Descentralizada de El Bolsón adelantaron que este martes se formularán los cargos, oportunidad en la que buscarán que el presunto autor quede vinculado a la investigación por el homicidio.