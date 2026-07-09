Comenzaron dos obras clave en Roca: suman cloacas y construirán el segundo conector vial

El municipio de Roca inició esta semana dos importantes obras en el suroeste de la ciudad, más precisamente sobre las calles Damas Patricias y 25 de Mayo.

En Damas Patricias, comenzó el miércoles el Conector Vial, en el tramo comprendido entre las calles Estados Unidos y Bolivia (que corre en paralelo a la Ruta 22).

Las características de la obra sobre Damas Patricias

Según informó la gestión de María Emilia Soria, la intervención sobre calle Damas Patricias tiene como objetivo principal mejorar de manera significativa las condiciones funcionales, estructurales, estéticas y ambientales de esta arteria, clave para la consolidación del sector.

Actualmente, la calle presenta una infraestructura deteriorada e inadecuada para su rol estratégico como acceso a la ciudad, lo que afecta la transitabilidad vehicular y peatonal, la accesibilidad y el confort de quienes la utilizan, se indicó.

En cuanto a la obra, se prevé la ejecución de carpeta asfáltica, cordón cuneta, desagüe pluvial entubado, iluminación y forestación.



Esta obra, informó el municipio, busca transformar la calle Damas Patricias en un corredor urbano accesible, seguro, inclusivo y sustentable, mejorando la calidad del espacio público y acompañando el proceso de crecimiento y consolidación urbana del sector, en respuesta a las nuevas demandas sociales y funcionales de la ciudad.

Esa vía es uno de los accesos usados por los barrios que se encuentran al sur de la Ruta 22, entre ellos los vecinos que llegan desde el sector de Chacramonte.

Cruce riesgoso con la Ruta 22

La calle Damas Patricias inicia en la traza nacional, en una intersección complicada por la presencia del Puente Palmieri, que deja sin banquinas la vía y complejiza el cruce. Mejorar la seguridad vial en esta intersección es un reclamo que el municipio llevó a Vialidad Nacional en reiteradas ocasiones.

Cabe destacar que el primer conector vial que se está construyendo, sobre la calle Güemes, entre Mendoza y Jujuy, despertó una fuerte polémica e incluso derivó en una demanda judicial de un grupo de vecinos que se oponen a pagar como «beneficiarios secundarios» de la obra.

Cloacas en un tramo de 25 de Mayo

Por otra parte, avanza a buen ritmo la obra “Ampliación de la red cloacal sobre calle 25 de Mayo”, en el tramo comprendido entre Damas Patricias y San Juan, una intervención que permitirá brindar un servicio esencial a las y los vecinos del sector y responder a la demanda actual y futura de este importante corredor urbano.

La intendenta María Emilia Soria y su hermano Carlos, durante una visita a la obra de cloacas en la calle 25 de Mayo.



Actualmente se ejecutaron 300 metros lineales, 11 conexiones domiciliarias y 8 cámaras de registro. La obra contempla la ejecución de 1.021 metros lineales de cañería de PVC-RCPD de 160 milímetros de diámetro, la realización de 30 conexiones domiciliarias de cloaca, 30 conexiones domiciliarias de agua, la construcción de 11 cámaras de registro y la readecuación de dos bocas de registro existentes, garantizando el correcto funcionamiento e integración de la nueva infraestructura a la red existente.



Con esta intervención, el Municipio apuesta a fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad, mejorando la calidad de vida de las familias, promoviendo condiciones adecuadas de salubridad y acompañando el crecimiento urbano con obras que amplían el acceso a los servicios básicos, se indicó desde el área de prensa de la comuna.