Kylian Mbappé y unos números que asustan: lleva 20 goles en 20 partidos en Mundiales

Kylian Mbappé volvió a convertir en el Mundial 2026 en el triunfo de Francia ante Marruecos por cuartos de final y mantiene números que meten miedo.

El capitán llegó a los 20 goles en 20 partidos por Mundiales, un registro impresionante. Además, de esos 20, 12 fueron en instancias de eliminación directa.

Con su 20° tanto mundialista, quedó a uno de Lionel Messi que lleva 21. En esta edición, están empatados con 8 cada uno.

Mbappé igualó su registro de Qatar 2022 donde también anotó 8, tres de ellos en la final con Argentina. Messi superó su récord del Mundial pasado en el que había metido 7.

El crack francés también asistió a Ousmane Dembélé en el 2-0 y ya lleva tres pases gol en el torneo. El del PSG tiene cinco tantos y no había una dupla con estos números desde Ronaldo (8 goles) y Rivaldo (5) en 2002.

Como le pasó a Messi contra Austria y Egipto, Mbappé también se repuso de fallar un penal ante Marruecos. Bono le atajó el remate desde los doce pasos en el primer tiempo pero el «10» tuvo revancha en el segundo.