Secuestros virtuales en Neuquén: desarticulan una banda extorsionaba en la capital y Plottier

Una extensa investigación impulsada por el Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén permitió desarticular una organización criminal dedicada a realizar extorsiones bajo la modalidad de «secuestro virtual». A través de dos allanamientos simultáneos, las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión de cuatro hombres mayores de edad, el secuestro del vehículo utilizado en la maniobra y la incautación de una gran cantidad de dispositivos tecnológicos.

La causa penal se inició luego de la denuncia de un vecino de la ciudad de Plottier, quien recibió un llamado telefónico desesperante. Delincuentes le hicieron creer que su hija se encontraba secuestrada y, bajo esa falsa e intimidante amenaza, le exigieron un rescate inmediato.

La víctima, sumida en el pánico, acató las órdenes y entregó una importante suma de dinero que los sospechosos retiraron directamente frente a su domicilio a bordo de un automóvil. Minutos más tarde, al lograr comunicarse con su hija, el hombre constató que ella se encontraba en perfecto estado y que nunca había estado privada de su libertad. El perjuicio económico de la estafa ascendió a 2.200.000 pesos y 1.700 dólares estadounidenses.

El perjuicio económico de la estafa ascendió a 2.200.000 pesos y 1.700 dólares.

Investigación tecnológica y seguimientos

A partir del reporte del damnificado, los investigadores de Delitos Económicos iniciaron un rastreo criminalístico que combinó el análisis tecnológico de las comunicaciones, el seguimiento del vehículo involucrado y tareas de vigilancia de campo. Este despliegue permitió identificar de manera precisa el rodado utilizado por los delincuentes y localizar las viviendas vinculadas a los presuntos responsables de la extorsión.

Con el cúmulo de pruebas reunidas, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos solicitó las órdenes de irrupción a la Justicia, las cuales se ejecutaron de manera coordinada en las dos localidades de la provincia.

Policía secuestró elementos informáticos.

Allanamientos simultáneos y secuestros

En el procedimiento llevado a cabo en la ciudad de Neuquén, la policía logró interceptar e incautar el automóvil utilizado para retirar el botín, dinero en efectivo, diez teléfonos celulares, tres routers y diversos equipos informáticos, además de hacer efectiva la detención de los cuatro implicados. En este punto también colaboró el Departamento Sustracción Automotores, que verificó de manera preventiva otros quince vehículos estacionados en el predio, sin hallar irregularidades.

Por otra parte, en el allanamiento realizado de forma paralela en Plottier, los efectivos secuestraron más teléfonos celulares y otro router. Todos los elementos informáticos y de comunicación incautados en ambas propiedades fueron puestos a disposición de la Justicia para ser sometidos a pericias científicas, con el objetivo de establecer si la banda guardaba relación con otros hechos similares denunciados en la región.