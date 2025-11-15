Una constructora con presencia en el oleoducto Vaca Muerta Sur y Puerto Rosales desembarca en Añelo

La firma es una de las subcontratistas del proyecto Vaca Muerta Sur (VMOS). Foto: gentileza.

Una nueva empresa especializada en ingeniería y construcción para la industria energética llega a la zona caliente de Vaca Muerta. Se trata de Cartellone Oil & Gas (COGSAU), que anunció la apertura de una base operativa en Añelo para estar disponible «al pie de las operaciones».

Con su casa matriz en Mendoza, la firma cuenta con un equipo de más de 100 profesionales y su línea de negocios abarca «todos los eslabones de la cadena de valor, desde el upstream hasta el dowstream«, indicó en un comunicado.

Una empresa con participación en proyectos clave para Vaca Muerta

La empresa, que ya cuenta con una sede en la ciudad de Neuquén, viene de trabajar en la expansión de la terminal de exportación de Otamerica en Punta Colorada, una obra de más de dos años que empleó a más de 700 personas e incluyó la construcción de dos tanques de 50 mil metros cúbicos.

Las obras en Puerto Rosales, provincia de Buenos Aires. Foto: gentileza.

En ese proyecto, relevante para las posibilidades de exportación de Vaca Muerta, COGSAU participó en la ingeniería, procura y montaje, tanto de la obra civil como del montaje de piping y accesorios.

Sin embargo, no es la única iniciativa de relevancia en la que tiene presencia, ya que también interviene en la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), el tendido que permitirá exportar crudo de la formación no convencional desde Punta Colorada, en la costa de Río Negro.

Allí, la empresa tiene con contrato como subcontratista de AESA en las tareas que se realizan para completar la Planta de Bombeo de Allen.

Dos nuevas sedes en Añelo y Neuquén para «optimizar la respuesta» a los clientes

La decisión de instalar una base operativa en Añelo, sumada a la que recientemente se levantó en Neuquén, responde al «crecimiento sostenido de la actividad en Vaca Muerta«, informó la constructora.

Explicó que, a partir de esta nueva dependencia, podrá «estar al pie de las operaciones, optimizando la respuesta a las necesidades de sus clientes».

Además, destacó la incorporación de nuevas herramientas digitales, incluyendo aplicaciones de análisis avanzado de datos y automatización. La intención es «acompañar la eficiencia» y la mejora continua de los procesos internos.

COGSAU forma parte del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), una red estratégica que agrupa a más de 250 empresas argentinas y promueve desde 2003 un modelo colaborativo de networking comercial en el país y más de 50 mercados internacionales.