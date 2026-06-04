El Vasco Arruabarrena, la prioridad de Riquelme para ser el nuevo técnico de Boca Juniors

Según trascendió del seno interno de Boca, el Vasco sería el principal candidato de Riquelme.

Continúa la danza de nombres. Por estas horas, según confirman varios medios partidarios, Rodolfo Arruabarrena es el principal elegido por Juan Román Riquelme para asumir como nuevo técnico de Boca Juniors.

El Vasco, de último paso por el Al-Taawoun de Arabia Saudita, ganó terreno en la consideración de la directiva y hoy es la prioridad para transformarse en el reemplazante de Claudio Úbeda, prescindido tras la eliminación en la Copa Libertadores.

Hasta ayer, desde la prensa partidaria boquense se hablaba de un sólido acercamiento y una propuesta formal a Gustavo Costas, quien recientemente dejó su cargo en Racing luego de la eliminación de la Copa Sudamericana.

Costas formaba parte de una lista de candidatos que también tenía nombres tales como, Antonio Mohamed, Néstor Lorenzo, Guillermo Barros Schelotto, Eduardo Domínguez y Ricardo Zielinski, todos actualmente con trabajo.

De concretarse la negociación, Arruabarrena afrontará su segundo ciclo al mando del cuerpo técnico de Boca Juniors, donde también fue jugador. En la primera etapa, como logros destacados, consiguió un certamen local y la Copa Argentina, ambos en 2015.

El plantel deberá contar con nuevo DT sí o sí para el 18 de junio, fecha en que el plantel retomará los trabajos con vistas a su participación en la fase de Playoffs de la Copa Sudamericana, para medirse, en primera instancia, ante O’Higgins.