Una petrolera suspendió el pago a inversores

La petrolera de capitales nacionales Roch, que tiene operaciones en Mendoza y Tierra del Fuego, atraviesa una situación compleja. El martes pasado, informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que suspendió los pagos previstos para el jueves 27 de junio. Incluyen capital e intereses de Obligaciones Negociables (ON) Clase 1, ON Privadas y también de acuerdos con los bancos.

«La Sociedad informa al público inversor que no realizará el pago previsto para el 27 de junio de 2024 de: el capital e intereses de las Obligaciones Negociables Clase 1; el capital e intereses de la Obligación Negociable Privada; el capital e intereses de los Acuerdos con los Bancos», se lee en el documento.

La empresa expuso que los pagos que debe realizar incluyen U$S 16.535.851 en ON clase 1, emitidas en julio de 2022 y septiembre de 2023; U$S 3.413.694 por una Obligación Negociable Privada emitida en julio de 2022; y US$ 3.877.970, US$ 1.427.210 y $502.210.672,46, que se desprenden de varios acuerdos con entidades financieras.

La empresa se encuentra en pleno proceso de reestructuración de deuda. Los compromisos financieros responden a un acuerdo preventivo homologado con sus acreedores en julio de 2022, tras atravesar un proceso de negociación en el que estaba previsto que se capitalizaran los intereses vencidos sin pagar a esa fecha y la constitución de un fideicomiso en garantía.

En él, la petrolera es fiduciante y el Banco de Valores es fiduciario. En tanto, Trafigura y otros bancos como Ciudad de Buenos Aires; Provincia de Tierra del Fuego y BMA SAU, son beneficiarios.

El 6 de mayo, la empresa dio a conocer que los tenedores de deuda, que representan US$ 12.535.502 del capital total de las ON Clase 1, dieron su consentimiento para adoptar la propuesta de la empresa, por lo que así cubrieron ell 75,81% del capital total en circulación de estas ON.

«La Sociedad se encuentra realizando sus mejores esfuerzos para cumplir con las condiciones necesarias para hacer efectiva la solicitud del consentimiento, anunciada mediante hecho relevante publicado por la Sociedad el 23 de abril de 2024, y sus obligaciones», aseguraron. Esta solicitud consiste en una propuesta hecha por la empresa para cubrir las obligaciones.

Estiman cumplir con las condiciones «a la brevedad», para realizar los pagos de acuerdo a los términos y condiciones definidos en la solicitud de consentimiento. «En virtud de lo expuesto, la Sociedad mantendrá informado al público inversor y a los organismos correspondientes sobre los avances», se lee en el documento.