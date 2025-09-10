Uno de los constructores del oleoducto Vaca Muerta Sur ya piensa en las obras del GNL en Río Negro

Sacde, la empresa que está construyendo el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) en sociedad con Techint, se encuentra interesada por los tendidos que se necesitarán para el otro gran proyecto exportador en la costa de Río Negro: el GNL.

Así lo indicó Carlos Coletto, gerente de la unidad Oil & Gas de la empresa. Entrevistado en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Expo 2025, adelantó que están «estudiando los proyectos que hoy están escuchándose en el mercado», con grandes expectativas «de estar participando en ellos», afirmó.

Se trata de los gasoductos que demandaría, una vez en marcha, el plan exportador de GNL, que se divide en tres etapas, cada una con distinto grado de desarrollo y composición de empresas.

La primera, que lidera el consorcio de petroleras llamado Southern Energy, tiene previsto construir un gasoducto para abastecer los dos barcos licuefactores que, de acuerdo al plan, arribarán a la costa rionegrina a partir de 2027.

También se necesitaría una segunda línea para las siguientes instancias del programa, que YPF está negociando con Eni y Shell.

Por la escala de las obras, podría tratarse de un «gasoducto de 48 pulgadas, algo que nunca se hizo en Argentina», aseguró anteayer el presidente y CEO de la petrolera de mayoría estatal, Horacio Marín, quien se acercó al primer día de la exposición que se realiza en Buenos Aires antes de volar a Italia.

Para Coletto, cualquiera de las inversiones en análisis «podría tener» a Sacde como una de sus constructoras. «Las tecnologías ya las trajimos al país, ya hemos trabajado con el gasoducto Perito Moreno y también en reversión norte», indicó.

El ejecutivo afirmó que la empresa ya hizo «un camino de escala», que se dio en especial «con el tamaño de los equipos», algo que podría ocurrir otra vez con los ductos de mayor porte que se piensan para el GNL.

El Vaca Muerta Sur, viento en popa

Respecto al Vaca Muerta Sur, la gran oportunidad para exportar shale oil de Vaca Muerta al mundo, dijo que la obra «está avanzando muy bien», con un grado de desarrollo «de casi el 45%».

«Tenemos proyectado cumplir con la fecha contractual que es a fines de mayo del año que viene», indicó.

Además, explicó que para su concreción también fue importante la experiencia adquirida por la firma, no solo en grandes proyectos como el del ahora renombrado gasoducto Perito Moreno, sino también «en otros trabajos que venimos haciendo hace muchos años».