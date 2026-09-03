River Plate achicó el «grupo container» con dos salidas a la MLS: los casos que faltan resolver

Bustos y Viña aún no pudieron resolver su situación en River Plate.

Tras la asunción de Leonardo Ponzio como DT interino y la victoria frente a Banfield, River Plate busca recuperar la tranquilidad futbolística. Además, quiere reencontrar la prolijidad institucional, pero para esto el Millonario deberá resolver primero la situación de los futbolistas que continúan marginados en el predio de Cantilo.

Más allá de las exigencias del calendario y la pelea por la clasificación a las copas internacionales, el principal desafío del Millonario pasa por reestructurar un plantel afectado por dos ciclos consecutivos sin respuestas anímicas ni juego. Y, para encarar esa reconstrucción, la dirigencia aceleró la resolución del famoso «grupo container», que se trata de los futbolistas relegados que se entrenaba de manera diferenciada en el predio de Cantilo.

En el transcurso del año, la institución del Núñez concretó la salida de 15 futbolistas (11 de ellos pertenecientes a este grupo marginado) mediante ventas, préstamos o rescisiones contractuales. Entre las desvinculaciones más destacadas figuraron el campeón del mundo Germán Pezzella, quien emigró a Peñarol, y el ecuatoriano Kendry Páez, que interrumpió su cesión para retornar a Chelsea.

En las últimas horas, la nómina de postergados sumó dos bajas confirmadas con destino a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Se trata de Matías Galarza Fonda y Giuliano Galoppo.

El paraguayo, que tuvo una gran participación con el seleccionado de su país en la Copa del Mundo 2026 y luego de que se frustrara su arribo a Olimpia, cerró su incorporación al Inter Miami. En Las Garzas compartirá plantel con Lionel Messi y estará bajo las órdenes de Kily González.

En cuanto a Galoppo, el volante surgido en Banfield, que no logró consolidarse en Núñez pese a aportar algunos goles, aceptó la propuesta de Atlanta United. La operación se concretó a préstamo por 10 meses con opción de compra, por lo que el mediocampista volverá a ser compañero de Paulo Díaz.

Con estas dos partidas, el margen de resolución en Cantilo se redujo a dos nombres concretos, Fabricio Bustos y Matías Viña. En el primer caso, es el único futbolista apartado cuyos derechos económicos pertenecen en totalidad a River (que invirtió cerca de 5 millones de dólares por su ficha) y posee contrato vigente hasta diciembre de 2027. Aunque registró sondeos de Rosario Central, Independiente y el fútbol mexicano, aún no definió su futuro.

Por su parte, Viña pertenece a Flamengo y River no pudo interrumpir el préstamo estipulado hasta diciembre (el cual contenía una cláusula de compra por 4,5 millones de dólares si disputaba el 50% de los partidos). Al no ser considerado en Núñez tras disputar 14 encuentros en la temporada, el club dueño de su pase busca contra reloj un nuevo destino para evitar que el lateral uruguayo permanezca inactivo.

Uno por uno, dónde están los futbolistas apartados por River Plate

Matías Viña: Flamengo no cortó su cesión y le busca nuevo destino.

Fabricio Bustos: sigue en River y tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Germán Pezzella: rescindió su contrato y firmó con Peñarol.

Giuliano Galoppo: Se marchó cedido a Atlanta United.

Matías Galarza Fonda: Arregló su salida a préstamo a Inter Miami.

Kendry Páez: Chelsea interrumpió su cesión y retornó a Inglaterra, aún sin destino final.

Paulo Díaz: terminó su vínculo y se desempeña en Atlanta United.

Maximiliano Meza: rescindió su contrato y juega en Independiente.

Alexander Woiski: su vínculo terminó de mutuo acuerdo y está en Deportivo Táchira.

Maximiliano Salas: actualmente cedido en Independiente Rivadavia, rival del domingo.

Ian Subiabre: River se lo prestó a Tigre.

Santiago Lencina: se fue cedido a Burgos de España.

Kevin Castaño: se fue a préstamo a Atlético Mineiro, con obligación de compra de cinco millones de dólares por la mitad del pase.

Con información de ESPN