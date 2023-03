Vaca Muerta equilibrará las millonarias importaciones de energía en 2023

La creciente producción de petróleo y gas de Vaca Muerta tendrá un impacto sustancial en la balanza comercial energética de 2023 y se espera que el año culmine con un saldo en dólares de exportaciones e importaciones similar. Se proyecta que el déficit externo del sector tendrá una mejora cercana a los 4.000 millones de dólares respecto al rojo intenso de 2022.

Hablamos de la diferencia entre las exportaciones e importaciones de energía. De cumplirse una serie de factores que se detallarán en este artículo, el 2023 cerrará con un déficit en la balanza comercial de unos 485 millones de dólares, un sensible alivio respecto al rojo del año pasado que superó los 4.400 millones de dólares.

Así lo marcó un informe especial que elaboró la consultora especializada del sector Economía y Energía (E&E) que conduce Nicolás Arceo. Utilizó datos de la secretaría de Energía de Nación, Indec, Cammesa, Enargas, y para los precios futuros de CME group.

Antes de avanzar más en detalle, desde la consultora advirtieron que la “volátil coyuntura internacional” dificulta una estimación precisa de los resultados de 2023. Sin embargo, con la información que se tiene hasta el momento, las perspectivas para el año son mejores que las que se registraron el año pasado en la misma época.

Los cuatro puntos clave

Hay una amplia serie de factores que pueden inferir en el saldo comercial final con el que cerrará el año, sin embargo, hay cuatro puntos que serán clave.

El primero tiene que ver con la caída en los precios internacionales de los productos energéticos, respecto a los inéditos valores de 2022. Esto tendrá un efecto positivo y negativo para el país, ya que se podrán importar a menor precio, pero también se venderá más barato al exterior.

Los nuevos ductos proyectados para este año permitirán exportar más. (Foto: Matías Subat)

Otro punto clave será la proyección de crecimiento que tiene la producción de petróleo en el país, de la mano de Vaca Muerta. Con una estimación de consumo interno de 502.000 barriles de petróleo por día para el año, el resto tendrá destino al mercado exportador.

El año pasado se vendió afuera un promedio de 110.000 barriles de petróleo diarios y se espera que este año sea más alto.

En tercer lugar se destaca la expansión de la capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina hacia los centros de mayor consumo del país, de la mano del gasoducto Néstor Kirchner. Esta línea mejorará el abastecimiento de gas local y permitirá elevar las exportaciones durante el período estival.

Por último, se estima una mejora en la hidraulicidad del sistema, lo que permitirá disminuir el despacho térmico y, a su vez, reducir el uso de combustibles importados en el sistema de generación.

Escenario y proyecciones

A grandes rasgos se espera un aumento en los volúmenes exportados que permitirá compensar la caída en los precios internacionales. Además se proyecta un mayor uso de gas para la generación y menos quema de líquidos en las usinas.

También jugará a favor la adquisición de 30 buques de Gas Natural Licuado (GNL) que realizó anticipadamente el gobierno. Aunque el precio puede seguir bajando, ya se gastó menos que el año pasado.

Se estima que el incremento en la disponibilidad de petróleo en el mercado local, fuertemente impulsado por el shale, permitirá mantener un nivel alto de exportaciones durante gran parte del año. También se prevé un salto en los envíos de gas al exterior en el período estival, de la mano de la nueva capacidad de transporte.

Ventas y compras al exterior

Este año se espera que las importaciones de productos energéticos se contraigan en dólares un 32%, o unos US$ 4.000 millones, respecto a 2022. El año pasado cerró con un nivel de importaciones energéticas de US$ 12.868, mientras que en 2023 el gasto sería de unos US$ 8.800 millones.

Entre los gastos más elevados, se estima que se destinarán de unos US$ 2.270 millones en compras de gasoil, otros US$ 2.460 millones en GNL y unos US$ 930 millones en gas natural. Luego se ubican las importaciones de energía eléctrica (US$ 860 millones), gasolinas (US$ 840 millones) y, de fueloil (US$ 200 millones) y resto (US$ 1.240 millones).

Para las exportaciones se proyecta una reducción interanual de 1%, equivalente a una diferencia de unos 78 millones de dólares. El año pasado arrojó un saldo de exportaciones de casi US$ 8.400 millones y para este año se estiman otros US$ 8.320 millones.

El grueso de los ingresos llegaría de la mano de las exportaciones de petróleo, que serían de US$ 4.260 millones, un 10% más que el año pasado. Mientras que las de gas natural serían de US$ 875 millones, un aumento del 34% interanual. Ambos impulsados por la producción de Vaca Muerta.

También se destacan los ingresos por ventas búnker (combustibles marítimos) por US$ 1.304 millones, de nafta virgen (US$ 496 millones), luego de gasolinas (US$ 80 millones), y resto (US$ 1.310 millones).

Precios y costos

Para la exportación de petróleo se estimó un valor del Brent promedio de 83 dólares por barril durante 2023, un 18% menos que en 2022. Teniendo en cuenta los descuentos respecto al precio de referencia para el petróleo local que se exporta, se estimó un precio promedio de 79 dólares por barril para el petróleo argentino.

En lo que hace a las compras de GNL, se espera que las compras adicionales que se realicen en el año tengan un valor cercano al de febrero, que fue de 20 dólares por millón de BTU (MMBTU), aunque podrían ser más económicos. La compra más cara del año pasado alcanzó los US$ 41 por MMBTU, y la más barata por encima de los 24 dólares.

“Si los barcos adicionales, a los 30 buques ya adquiridos, se compran al precio promedio actual del mercado de futuros, se generaría un ahorro adicional en torno a los 300 millones de dólares”, estimaron desde E&E.

Gas natural

En lo que hace a la oferta de gas natural, se proyectó que las cuencas Austral, Golfo San Jorge, y Noroeste tendrán tasas similares a las que se vio 2022, mayormente declino. Mientras que la de Cuenca Neuquina tendría un aumento de 11 millones de metros cúbicos adicionales, por el gasoducto Néstor Kirchner.

Respecto a Bolivia, se consideró que se inyectarán al sistema argentino durante el período mayo – julio unos 8 MMm3/d; otros 7 MMm3/d en agosto; 6,5 MMm3/d en septiembre; y 4 MMm3/d el resto del año.

Además se proyectó que cuando la oferta de gas natural local más la de Bolivia no sean suficientes, se priorizará la importación de GNL por sobre los líquidos, por la diferencia de precios futuros.

Petróleo

Sobre la producción de petróleo se estimó que todas las cuencas productivas mantendrán sus aportes similares a los del año pasado, excepto la Neuquina. En este último caso, se espera un nivel de expansión del 16% anual (la única con esta tasa de aumento), en lugar del 19% del año pasado.

Esto está directamente relacionado con el incremento en la capacidad de transporte estimada para el año.