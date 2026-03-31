Vaca Muerta: las causas que explican la baja en la producción de petróleo y gas de febrero

Al fracturar un nuevo pozo se puede dañar a otro lindero, por eso debe cerrarse para evitar interferencias o frac hits.

La racha de récords históricos en el segmento de la producción de hidrocarburos del país se tomó un descanso en febrero, ya que el mes más corto del año terminó con una leve baja en los niveles productivos, derivada en parte por la demanda y en el caso del petróleo por trabajos propios de un grupo de áreas de Vaca Muerta.

En el caso del gas natural, la producción total del país en febrero llegó a los 140,02 millones de metros cúbicos promedio por día, un 3,3% por debajo del nivel del mismo mes del año pasado. Esta caída no se debe a un menor rinde de los pozos, sino a una menor demanda de energía eléctrica y gas para industrias, que terminó impactando en la producción, al forzar al cierre de pozos productores.

En el segmento del petróleo se vio una baja también, que se dio de punta a punta del sector, pues se trató de un grupo de áreas de Vaca Muerta en las que bajó la producción, llevando a una baja en el total de la provincia de Neuquén y a su vez, en el total del país.

En detalle, la producción de petróleo de Vaca Muerta bajó un 1,63%, al pasar de los 600.593 barriles diarios de enero a 690.810 barriles en febrero. Esto hizo que la producción de la provincia de Neuquén bajara un 1,15%, desde los 610.814 barriles diarios de enero, a 603.793 barriles por día en febrero.

En tanto que estos valores también repercutieron en el total del país, que descendió de 883.007 a 874.265 barriles por día, un 0,99%.

Estas bajas, que se centraron en las áreas estrella de Vaca Muerta como son Loma Campana y La Amarga Chica, se debieron a una fluctuación operativa más que interesante. Se trata de los trabajos que se realizan para evitar lo que se conoce como frac hit, que es el impacto que genera la fractura de un nuevo pozo en otro pozo que ya estaba en producción.

Precisamente para evitar ese perjuicio, que puede mermar la producción del pozo más antiguo, lo que se hace es cerrar el pozo viejo mientras los nuevos son fracturados. Esto llevó a la baja de unos 6.000 barriles diarios en la producción, que representa apenas un puñado de pozos shale.

Y marcó algo más que es destacado, y es que a medida que algunos bloques van ganando cantidad de pozos, como es el caso de Loma Campana, este tipo de procedimientos operativos de cuidado de pozos existentes pasará a ser más habitual, pues ya es casi inevitable trabajar en pozos cercanos. Algo que no sucede cuando el nivel de actividad de un área es inicial.

Está situación no es negativa, ni una tendencia a la baja, sino todo lo contrario. Es el producto puntual del trabajo para sumar nuevos pozos productores, por lo cual se espera que en marzo se de un nuevo repunte productivo.