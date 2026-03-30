El Gobierno aprobó una suba en las tarifas de gas que entran en vigencia en abril

Las nuevas tarifas de gas comenzarán a aplicarse desde abril con valores definidos por distribuidora y sin porcentajes únicos a nivel nacional.. (Foto: Matías Subat)

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema tarifario para el servicio de gas natural por redes que entrará en vigencia el 1 de abril de 2026. A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó los cuadros tarifarios que deberán aplicar las distribuidoras en todo el país.

La decisión se apoya en la Resolución 23/2026 de la Secretaría de Energía, que a fines de enero fijó el Precio Anual Uniforme (PAU) para el gas natural.

En la Patagonia, el nuevo esquema se aplicará a través de los cuadros definidos para cada empresa, entre ellas Camuzzi Gas del Sur, que opera en gran parte de la región. Al igual que en el resto del país, la normativa no establece porcentajes únicos de aumento, ya que los valores finales surgen de la combinación de distintos componentes del servicio.

La actualización se basa en la implementación del Precio Anual Uniforme (PAU), fijado por la Secretaría de Energía como referencia para trasladar el costo del gas a los usuarios. Este valor también se utiliza para aplicar las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), vigente para los usuarios que reciben asistencia estatal.

Uno de los cambios centrales es que las facturas deberán reflejar de manera explícita el PAU y, cuando corresponda, los descuentos por subsidios. Según lo establecido, estas bonificaciones se aplican sobre el costo promedio ponderado anual del gas adquirido en el marco del Plan Gas.Ar, con el objetivo de mantener un criterio uniforme a lo largo del año.

En las provincias patagónicas, donde el consumo suele ser más elevado por las condiciones climáticas, el impacto del esquema tarifario se vincula principalmente al nivel de uso y a los valores definidos en cada cuadro tarifario. En este contexto, continúan vigentes regímenes diferenciales que contemplan las particularidades de la región.

Las resoluciones también establecen que las distribuidoras deberán publicar los nuevos cuadros tarifarios en medios de circulación masiva dentro de sus áreas de concesión durante al menos tres días y notificar a los subdistribuidores. Además, se fijan pautas para la aplicación de los cambios cuando coincidan con períodos de facturación ya iniciados.

De este modo, el nuevo esquema introduce una actualización en los valores del servicio y en la forma en que se reflejan en la facturación, con criterios definidos a nivel nacional pero con resultados diferenciados según cada región.



