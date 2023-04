Vaca Muerta: los antecedentes y la actividad de la firma procesada por contrabando y defraudación 

Vaca Muerta volvió a ser noticia esta semana, pero esta vez porque una de las empresas más jóvenes de la formación fue procesada por la justicia Federal por contrabando y defraudación. Se trata de la arenera NRG Argentina que comenzó a operar en 2021 y que ya había tenido un conflicto en otro municipio de Río Negro.

Ayer se confirmó que la justicia Federal procesó por contrabando agravado y defraudación a la administración pública a los directivos y accionistas de la firma, Oscar Güercio y Damián Strier. También a Pablo Marull ,de Marull Heavy Equipment LLC, que es la otra firma señalada de participar en la maniobra en la que se denuncian irregularidades por más de 83 millones de dólares.

En números 200 millones de dólares es la cifra aproximada que desembolsó la firma para emplazar su planta en Allen.

La firma inauguró la planta en noviembre de 2021 en el Parque Industrial Norte de la localidad rionegrina de Allen. Para emplazarla invirtieron cerca de 200 millones de dólares sobre un predio de 140 hectáreas que le cedió el municipio a cambio de obras de agua y electricidad.

Inicialmente habían intentado instalarse en General Roca, pero finalmente fue descartado por el precio de las hectáreas que iban a ocupar.

Fue clave la fecha en la que la empresa comenzó a operar porque coincidió con el salto de actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta, tras el impacto de la pandemia. De esta manera la firma comenzó a abastecer de arena a algunas petroleras de la formación.

Hoy tienen cerca de 700 empleados y una capacidad de producción mensual de poco más de 60.000 toneladas del insumo que es clave para las fracturas hidráulicas con la que se completan los pozos de Vaca Muerta.

Los allanamientos

A mediados del año pasado el predio de la firma fue allanado de manera sorpresiva por personal de Gendarmería y de la AFIP, vinculado a la causa por la que se procesó recientemente a sus directivos. En el operativo se labraron actas se le solicitó información a la empresa respecto a los equipos.

El mes pasado se realizaron nuevos allanamientos en Buenos Aires por agentes de la Aduana y personal de Gendarmería. Uno de los domicilios fue el de Allaria Ledesma, una firma de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) que opera en el mercado local.

Según informaron medios nacionales, en este último allanamiento se secuestró documentación vinculada con la operación económica y financiera «fundamental» para la causa.

El primer conflicto de la empresa en Río Negro

El primer conflicto que tuvo la empresa no solo fue antes de comenzar a operar en Allen sino que fue en otro municipio de Río Negro. Se trata de la localidad de Cipolletti, en la que la Justicia de Faltas le clausuró un predio porque la empresa estaba realizando tareas en un terreno «no autorizado» para ese fin.

La clausura fue polémica porque personal de la empresa no permitió el ingreso de los inspectores municipales al predio. El argumento desde NRG fue que no habían sido notificados y que no tenían orden para el ingreso.

Finalmente admitieron el error de no pedir permiso a las autoridades locales para utilizar el predio como depósito.

De qué se acusa a la empresa de Vaca Muerta

A la empresa se la acusa de haber accedido a dólares para la importación de equipos al valor oficial, pero luego habría reingresado al país parte de los fondos para inyectarlos a la cotización vigente en el Contado Con Liquidación (CCL).

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay acusó a los directivos de NRG Argentina y de Marull Heavy Equipment LLC de haber sobrefacturado importaciones provenientes de Estados Unidos.

Indicó que en la aduana extranjera se declararon 24 exportaciones por más de 17,3 millones de dólares, mientras que en las aduanas de Campana y San Antonio Oeste se declararon esos envíos de más de 100,4 millones de dólares. Una diferencia de 83 millones de dólares.