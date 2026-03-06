Vaca Muerta: realizarán una jornada para debatir el futuro sustentable de la industria del petróleo y gas

El objetivo del encuentro es conversar sobre los desafíos ambientales respecto al desarrollo exponencial de Vaca Muerta Foto: archivo.



Se realizará una jornada dedicada a la gestión de aguas y suelos para la industria del petróleo y el gas el martes 19 de marzo en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén. Se trata de una iniciativa realizada en conjunto entre el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y Rice University.

El objetivo del encuentro es conversar sobre los desafíos ambientales respecto al desarrollo masivo de Vaca Muerta, específicamente respecto a la gestión eficiente de grandes volúmenes de agua y la recuperación de los suelos. Los disertantes durante la jornada serán los especialistas Pedro Alvarez, Eric Willman, Menachem Elimelech, Qilin Li y Mason Tomson.

De esta manera, se busca exponer de qué manera asegurar que el crecimiento exponencial de la producción de los hidrocarburos no convencionales se realice de manera sostenible y eficiente, considerando dos factores críticos:

Uno de ellos es el manejo de grandes volúmenes de agua de producción y de retorno (flowback) requiere tecnologías avanzadas de gestión, tratamiento y reutilización para para minimizar la huella hídrica y garantizar la operatividad continua.

Por otra parte, la intensificación de la actividad en los suelos demanda estrategias eficientes de biorremediación y gestión de locaciones para asegurar que el desarrollo industrial conviva armónicamente con el entorno.

El evento consolida la vinculación entre el “ecosistema” de Vaca Muerta -gobiernos, industria, IAPG Polo Científico Tecnológico de Neuquén, y CIATI- y Rice University, institución académica estadounidense de referencia mundial en el corazón de la industria energética global.