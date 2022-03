Vaca Muerta: YPF triplicó las etapas de fractura por equipo en 5 años

La petrolera de mayoría estatal, YPF, es sin dudas la que lideró el ritmo de la actividad y crecimiento en Vaca Muerta durante el 2021 y uno de los principales datos que reveló recientemente es que en 5 años logró triplicar la cantidad de etapas de fractura que realiza por equipo. Un índice de performance que muestra un incremento en la eficiencia que se traduce de manera directa en un salto de productividad.

En la última presentación de resultados que realizó la empresa detallaron que, durante 2021, alcanzaron un promedio mensual de 167 etapas de fractura por cada set. Y si se analiza solo el último cuarto del año pasado, el número asciende a un promedio de 182 etapas por set, por mes.

Comparado con los registros de 2017 (54 etapas por set) lo que se ve es que se logró, nada más y nada menos, que triplicar la cantidad de etapas por equipo, lo que le permite a la empresa prescindir de sets de fractura, ya que con menos hace más.

En números 75% es el incremento en las etapas de fractura por set que registró YPF en 2021 respecto a 2019, el último año antes de la pandemia.

Para tener en cuenta, en 2019, la firma realizaba unas 104 etapas de fractura promedio mensuales por cada set. Lo que significa que el año pasado aceleró los trabajos un 60% y si se tiene en cuenta solo el último trimestre, el incremento es del 75% respecto al promedio de ese año.

La fotografía de las 182 etapas de fractura por set, por mes que se registraron en el último trimestre del año pasado, probablemente sea la misma que se vea este año, registrando nuevamente un nivel de eficiencia más alto que el año anterior.

El target de crecimiento productivo de la firma para este año es de 8% y no es que esté limitado por falta de financiamiento, sino que tiene un techo por la poca capacidad de transporte disponible que hay. Es altamente probable que el 2022 cierre con un salto en la producción, pero no se vea un ramp up agresivo, sino más bien un aumento sostenido mes a mes.

YPF promedió las 500 etapas por mes en Vaca Muerta

Los números oficiales muestran que, en los últimos 10 meses, YPF alcanzó un promedio de 500 etapas de fractura por mes. Un nivel de trabajos que la coloca como la más activa de la formación.

En mayo de 2021 fue la primera vez que YPF superó las 450 etapas de fractura y cerró el mes exactamente con 482 punciones. Desde entonces alcanzó su récord personal en julio con 675 etapas de fractura y solo en febrero de este año registró un nivel más bajo que el que venía mostrando (313).

En números 675 son las etapas de fractura que hizo la empresa en julio del año pasado y es el registro más alto a nivel personal en un mes.

Para tener en cuenta lo que representa el nivel de actividad de la empresa para Vaca Muerta, resta solo marcar que en 7 de los últimos 10 meses abarcó más del 50% de los trabajos de fractura, con picos de 61% y 71%.

Volumen vs. productividad

Si bien el promedio de 500 etapas por mes marca un buen nivel de actividad, de lo que se habla aquí es de volumen y es un dato está asociado a los objetivos de producción, estrategias de negocio, o la coyuntura misma signada por medidas gremiales o cortes de ruta.

Ahora bien, el promedio mensual de 182 fracturas por equipo que alcanzó YPF en el último trimestre de 2021 es un dato que muestra que la firma logró mayor productividad a menores costos. Es decir, que la cantidad total de fracturas es un buen dato, pero no necesariamente habla de productividad, sino de volumen de actividad.

Hay que tener en cuenta que YPF utiliza los mismos sets que el resto de las empresas, con lo cual, si la firma logra estandarizar internamente un cierto nivel de rendimiento, lo más probable es que sea solo una cuestión de tiempo para que sea un estándar a nivel de la Cuenca Neuquina.