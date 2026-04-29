La comunidad menonita Nueva Esperanza ya late en la zona de Negro Muerto

Las primeras estructuras comienzan a formar parte del paisaje productivo en este campo en Negro Muerto.

El silencio que reinaba en esa parte del Valle Medio entre Choele Choel y General Conesa empieza a cambiar. Donde hasta hace poco dominaban la extensión virgen y el viento patagónico, hoy hay movimiento, trazos de caminos, estructuras en marcha y familias que empiezan a echar raíces. La comunidad menonita Nueva Esperanza ya está en Negro Muerto y dio los primeros pasos concretos para convertir ese territorio en un nuevo enclave productivo.

A unos 30 kilómetros de General Conesa, en la margen norte del río Negro, las más de 5.000 hectáreas adquiridas sobre finales del año pasado comienzan a mostrar signos visibles de transformación. La llegada no fue solo una operación inmobiliaria, va mucho más allá que eso. Es el inicio de un proceso que combina trabajo, organización comunitaria y una visión productiva de largo plazo.

Los primeros pasos en el campo



Las primeras familias ya se instalaron en el predio. Con su estilo característico, avanzan de manera ordenada y progresiva: delimitación de parcelas, apertura de caminos internos, montaje de estructuras básicas y planificación de las áreas productivas.

Estructuras básicas como el cerramiento del campo ya comienzan a verse entre los primeros trabajos que desarrolla la comunidad menonita en Negro Muerto.



La sistematización del campo y el desarrollo del riego aparecen como ejes centrales de esta etapa inicial. El objetivo es claro: convertir un valle con enorme potencial en una superficie agrícola intensiva.

Un valle que empieza a despertar



Negro Muerto es, desde hace tiempo, una de las grandes promesas productivas de Río Negro. Con unas 62.000 hectáreas potencialmente irrigables, disponibilidad de agua de calidad del río Negro y condiciones climáticas favorables, el área reúne características excepcionales para el desarrollo agropecuario.

Medios de movilidad clásicos de la comunidad ya recorren el campo para los primeros trabajos.



Los antecedentes productivos en campos cercanos ya dan cuenta de ese potencial: rendimientos destacados en cultivos como soja y trigo confirman que, con infraestructura adecuada, el valle puede convertirse en una nueva frontera agrícola de relevancia. En ese contexto, la llegada de la colonia menonita no hace más que acelerar un proceso que, hasta ahora, avanzaba de manera más lenta.

Una comunidad que construye desde el trabajo



Se estima que entre 30 y 50 familias se radicarán en esta nueva etapa. Fieles a su tradición, los menonitas replican un modelo basado en el trabajo familiar, la autosuficiencia y la diversificación productiva.

A partir de ahora el campo tendrá un cambio radical en su fisonomía, a partir del trabajo de la comunidad menonita.



La experiencia de Nueva Esperanza en La Pampa es el antecedente más cercano: producción lechera, agricultura, talleres de carpintería y metalurgia forman parte de un esquema integral que combina producción y agregado de valor. Ese mismo modelo comienza ahora a tomar forma en suelo rionegrino.

Más que producción: el nacimiento de una comunidad



Pero el impacto va más allá de lo productivo. La instalación de la colonia implica, en los hechos, el surgimiento de una nueva comunidad rural en la provincia.

Las primeras obras ya cobran forma en el campo adquirido por los menonitas en Negro Muerto.



Escuelas, espacios de trabajo, viviendas y redes internas forman parte de una construcción que no se limita a lo económico. Es también un proyecto de vida.

En un territorio aún en desarrollo, cada avance tiene un peso significativo. Cada camino abierto, cada estructura levantada, cada poste enterrado y cada parcela trabajada son parte de un proceso que empieza a redefinir el paisaje.

Un punto de inflexión para la región



El desarrollo pleno del Negro Muerto aún depende de obras clave, como el proyecto de electrificación que impulsa la provincia. Sin embargo, la iniciativa privada ya comenzó a marcar el ritmo.

La presencia activa de la comunidad menonita es, en ese sentido, un punto de inflexión. No solo por la magnitud de la inversión, sino por la velocidad con la que el proyecto empieza a materializarse.

Las imágenes que acompañan esta nota son testimonio de ese momento inicial: el instante en que un territorio empieza a cambiar y una comunidad comienza a escribir una nueva historia en la Patagonia.

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.