Visión Portuaria Río Negro 2050: la provincia impulsa un sistema logístico estratégico para los grandes proyectos energéticos

Un paso central del proceso fue la consolidación del marco normativo para regular la actividad portuaria provincial. Foto Gobierno de Río Negro.

La Secretaría de Energía y Ambiente, a través de la Secretaría de Puertos, avanza en un proceso de planificación y organización del sistema portuario de Río Negro. El proceso se plantea en un contexto de nuevos desafíos productivos y logísticos vinculados al desarrollo de los grandes proyectos energéticos con actividad en el Golfo San Matías.

La provincia cuenta con un litoral atlántico de aproximadamente 400 km, una condición estratégica para potenciar comercio, logística, turismo e industria, con el objetivo de asegurar un crecimiento equilibrado y sostenible. Además, en 2025, consolidó el ordenamiento del sistema portuario a partir del impulso de un marco legal propio, lo que permitió avanzar con una hoja de ruta para los próximos años, que contará con participación pública y privada, para crecer con reglas claras y cuidado ambiental.

Reglas claras y previsibilidad

La Ley de Puertos, presentada por el gobernador Alberto Weretilneck, incorpora criterios de habilitación, administración y operación para ámbitos marítimos, fluviales y lacustres, y ordena herramientas para el desarrollo del sector. La consolidación del marco normativo para regular la actividad portuaria provincial, resultó un paso fundamental.

En este sentido, la Secretaria de Puertos, Miriam Bezic, remarcó que “el objeto principal de la ley radica en regular y controlar la actividad portuaria. La norma convierte a Río Negro en una provincia que otorga seguridad jurídica a las nuevas inversiones”.

La normativa también impulsa esquemas de gestión y financiamiento para modernización, coordinación logística y sostenimiento de obras, dragado y mantenimiento. Estos trabajos fortalencen la competitividad provincial y su perfil exportador.

Río Negro, durante 2025 profundizó el trabajo técnico para construir una hoja de ruta con horizonte 2050, articulando sostenibilidad, resiliencia y competitividad, en diálogo con la producción, la logística y el comercio exterior. Bezic destacó el carácter participativo del proceso: “Participan activamente más de 200 actores. La primera fase del estudio técnico culminó en diciembre del 2025 y el resultado final se prevé que esté listo para el primer semestre del año en curso”.