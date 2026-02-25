Vista disparó su producción 59% en 2025, redujo costos y superó los USD 2.400 millones en ingresos

Vista cerró 2025 con fuertes resultados operativos y financieros: incrementó su producción total un 59% interanual en el cuarto trimestre, redujo sus costos en un 8% y consolidó un año récord con inversiones por más de USD 1.300 millones y exportaciones que duplicaron el volumen de 2024.

En el cuarto trimestre de 2025, la compañía alcanzó una producción total de 135.414 barriles equivalentes por día (boe/d), lo que representó un crecimiento del 59% frente al mismo período del año anterior y del 7% respecto al trimestre previo. La producción de petróleo fue de 118.825 barriles diarios (bbl/d), con un alza interanual del 61% y del 8% frente al tercer trimestre.

Los ingresos totales del período ascendieron a USD 689 millones, un 46% más que en el cuarto trimestre de 2024. El 64% de los volúmenes de crudo vendidos se destinaron a exportaciones.

Durante 2025, Vista invirtió USD 1.331 millones para perforar y poner en producción 74 pozos de petróleo no convencional, consolidando su desarrollo en Vaca Muerta, donde ya acumula inversiones por más de USD 6.500 millones.

Las reservas probadas totales al 31 de diciembre de 2025 alcanzaron los 588 millones de barriles equivalentes (MMboe), un incremento del 57% frente a los 375 MMboe registrados al cierre de 2024.

La producción total anual fue de 115.479 boe/d, un 66% superior a la del año previo. En tanto, las exportaciones de petróleo alcanzaron los 22,2 millones de barriles, un crecimiento interanual del 109%, representando el 61% del volumen vendido. Este desempeño generó ingresos superiores a USD 1.400 millones.

El costo operativo promedio del año fue de USD 4,4 por boe, por debajo de los USD 4,6 registrados en 2024, reflejando mejoras de escala y eficiencia.

Los ingresos totales de 2025 ascendieron a USD 2.444 millones, un 48% más que los USD 1.648 millones del año anterior. El EBITDA ajustado anual fue de USD 1.596 millones, con un margen del 65%, lo que implicó un incremento del 46% frente a 2024. La utilidad neta alcanzó USD 719 millones, frente a los USD 478 millones del ejercicio previo.

En materia ambiental, la empresa redujo la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (alcances 1 y 2) en un 23% interanual, pasando de 8,8 kg de CO2e por boe en 2024 a 6,8 kg en 2025.