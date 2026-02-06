Vista Energy se incorpora al Instituto Vaca Muerta para formar a futuros profesionales en la industria

El IVM iniciará sus actividades en marzo de 2026, con sede en el Polo Tecnológico de Neuquén. Foto: gentileza.

Vista Energy oficializó su incorporación al Instituto de Formación Técnica de Vaca Muerta (IVM). El objetivo de la iniciativa es impulsar la formación técnica de profesionales en el sector de los hidrocarburos, con el foco puesto en la seguridad, excelencia operativa y nuevas tecnologías para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta

De esta manera, la empresa a cargo de Miguel Galuccio se convirtió en la tercera en sumarse al IVM. TotalEnergies fue la primera en unirse, el 6 de enero, mientras que Pluspetrol se incorporó el 14 del mismo mes.

La firma de las tres operadoras permitirá que se consolide un espacio de trabajo en conjunto para capacitar profesionales, en un área que requiere cada vez más personal al encontrarse en constante crecimiento.

A través de su cuenta de Linkedin, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, señaló: «La participación de distintos operadores amplía el alcance del Instituto y fortalece la preparación de los profesionales que serán pilares para que nuestro país siga ganando protagonismo en el mapa energético global.»

«Me llena de orgullo ver cómo cada vez más actores se suman a esta iniciativa, que apuesta al trabajo colaborativo y a la formación como base del desarrollo de la industria» añadió.

Acerca del Instituto Vaca Muerta

El IVM iniciará sus actividades en marzo de 2026, con sede en el Polo Tecnológico de Neuquén. El proyecto es impulsado por la Fundación YPF, y busca capacitar profesionales para generar de empleo local, al mismo tiempo que se fortalece un sector clave para el futuro productivo de la región.

Según estimaciones recientes sobre el crecimiento de Vaca Muerta, se prevé la incorporación de más de 50 mil nuevos puestos de trabajo en los próximos años. Esta apertura responde a la necesidad de las empresas de contar con mano de obra calificada ante el aumento proyectado de la producción de hidrocarburos.

El IMV va a cumplir dos roles, ya que formará a personas que aún no forman parte de la industria, preparándolas para su ingreso de acuerdo a las demandas actuales de la industria, pero también brindará formación continua y actualización a quienes ya trabajan en la actividad.

El Instituto funcionará en un edificio construido por la Municipalidad de Neuquén, en el marco de una fuerte apuesta de la gestión del intendente Mariano Gaido a la generación de empleo local y al fortalecimiento de un sector clave para el futuro productivo de la región.

Se han destinado más de 37 millones de dólares para concretar este proyecto estratégico. De ese total ,27 millones fueron destinados a la infraestructura general del Polo Científico Tecnológico, mientras que otros 10 millones se utilizaron específicamente para la construcción del edificio donde funcionará el IVM.