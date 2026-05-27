El yacimiento petrolero más importante de La Pampa entra en una etapa decisiva

El Medanito aporta más de un tercio de la producción petrolera pampeana y representa una de las principales fuentes de empleo y actividad económica en 25 de Mayo. Foto gentileza.

El futuro del área hidrocarburífera El Medanito comenzará a definirse con la apertura de los sobres correspondientes a las ofertas técnicas y legales presentadas para operar el yacimiento durante el período de transición que se iniciará tras el vencimiento de la actual concesión. El proceso busca garantizar la continuidad productiva de uno de los activos petroleros más importantes de La Pampa.

En total, se presentaron cuatro oferentes interesados en asumir la operación transitoria del área: la UTE Abastecimiento y Servicios S.A.–Medanito S.A., Limay Energy S.A., Ribeiro S.R.L. y Tango Energy Argentina S.A.

El próximo paso del cronograma será la apertura de los sobres económicos, prevista para el jueves 28. Allí se conocerán las condiciones financieras ofrecidas por cada empresa en el marco de una licitación considerada estratégica para la provincia por el peso económico y social que tiene el yacimiento.

El Medanito atraviesa una etapa clave debido al vencimiento de la concesión actualmente operada por PCR en asociación con Pampetrol SAPEM. El plazo final de ese contrato expira el próximo 18 de junio y, ante la falta de una adjudicación definitiva, el Gobierno provincial impulsó un esquema transitorio para evitar una paralización de la actividad.

Un área central

La importancia del área es central para la economía pampeana. El Medanito produce más de un tercio del petróleo de la provincia, representa cerca del 10% de los ingresos fiscales provinciales y sostiene buena parte de la actividad económica en la localidad de 25 de Mayo, donde el entramado de pymes petroleras depende en gran medida del movimiento operativo del yacimiento.

La incertidumbre sobre el futuro del área había generado preocupación tanto en el sector empresarial como gremial. Desde distintos sectores advirtieron durante los últimos meses sobre la necesidad de acelerar definiciones para evitar impactos en el empleo, la producción y la cadena de servicios vinculada a la actividad hidrocarburífera.

El proceso actual fue habilitado tras la aprobación de la Ley Provincial 3639 por parte de la Legislatura pampeana. La norma declaró a El Medanito como un “área de interés estratégico para el desarrollo de la política hidrocarburífera provincial” y estableció un régimen excepcional de transición para asegurar la continuidad operativa mientras se define una licitación definitiva nacional e internacional.

En ese marco, Pampetrol SAPEM asumirá el control operativo del área durante un plazo máximo de ocho meses o hasta que se concrete la adjudicación definitiva, lo que ocurra primero. La ley además habilitó a la empresa estatal a convocar públicamente a operadores con capacidad técnica, financiera y ambiental suficiente para sostener la producción y cumplir con las obligaciones vigentes.

La legislación también fija objetivos concretos para esta etapa transitoria: preservar los puestos de trabajo directos e indirectos, garantizar la continuidad productiva, mitigar el declino natural del yacimiento y asegurar el cumplimiento pleno de las obligaciones ambientales. El desafío para la provincia será sostener la actividad de uno de sus principales motores económicos mientras avanza la definición del nuevo esquema de explotación.