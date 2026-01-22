YPF alerta por una estafa virtual que promete ganancias millonarias usando su imagen: qué dijo la petrolera

YPF alertó una modalidad de estafa virtual que promete ganancias millonarias usando su imagen. La compañía lanzó un comunicado oficial tras detectar varias publicaciones engañosas en redes sociales y aseguró que se trata de promociones falsas de inversión con el fin de obtener datos personales de manera ilícita.

Qué dijo YPF sobre la estafa virtual

La compañía indicó que las publicaciones engañosas fueron detectadas en redes sociales y otras plataformas digitales. Son mensajes que circulan de forma masiva y apelan a la confianza de los usuarios en la marca.

YPF remarcó que no existe ningún programa oficial de inversión que ofrezca beneficios inmediatos ni solicita información de carácter confidencial por canales no verificados. En el comunicado, la empresa remarcó que sólo emplea medios oficiales para difundir novedades, acciones comerciales y cualquier tipo de interacción con clientes o inversores.

En cuanto a la modalidad de fraude, detallaron que las publicaciones adoptan la identidad visual y el logo de YPF. Los estafadores emplean argumentos que prometen rentabilidad rápida y mecanismos de captación que incluyen enlaces sospechosos, formularios o solicitudes de contacto externo.

El aviso oficial, advierte: «No ingreses a enlaces sospechosos ni compartas datos personales. Nuestra compañía solo comunica por canales oficiales». Y aclara: «Nunca te pediremos datos personales«.

La empresa recomendó desestimar de inmediato cualquier publicación o mensaje que invite a invertir o reclutar a otros. Entre las recomendaciones difundidas, YPF sugiere no participar ni hacer clic en enlaces no verificado.