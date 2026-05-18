YPF avanza con la ex Refinería San Lorenzo para producir combustible sostenible para aviones

Este paso significa la reactivación de áreas clave de la refinería, la generación de empleo especializado y la consolidación de la zona como un puerto de salida estratégico para la bioeconomía. Foto gentileza.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, recorrió las instalaciones de Santa Fe BIO, la sociedad conformada entre YPF y Essential Energy, donde avanza la instalación de un nuevo complejo de vanguardia para la producción de biocombustibles de última generación orientados a aviación (SAF- Sustainable Aviation Fuel) y al transporte (HVO) con destino al mercado local como al internacional.

Santa Fe Bio es un nuevo proyecto de YPF en alianza con Essential Energy, que está reconvirtiendo la antigua refinería de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe, en una biorrefinería de última generación para producir combustibles sostenibles para la aviación (SAF), reactivando la planta y generando empleo en la región.

YPF impulsa en San Lorenzo una mega planta de biocombustibles para aviación y transporte. Foto gentileza.

Con una inversión estimada cercana a los 400 millones de dólares el proyecto pone en valor a la ex Refinería de San Lorenzo. Además, permite desarrollar nuevas cadenas de valor agroindustriales, generar nuevos empleos especializados, la integración con mercados internacionales de combustibles sostenibles y el desarrollo tecnológico y de capacidades industriales locales.

La primera fase del proyecto, actualmente en ejecución, contempla la instalación de una planta de pretratamiento de materias primas con una capacidad máxima de 250,000 tons/año, la adecuación de tanques y sistemas logísticos, así como de los servicios auxiliares requeridos para el proceso.

Durante la recorrida estuvieron presentes Federico Pucciariello, representantes de Essential Energía, socio clave en el desarrollo tecnológico y de capital para la biorefinería. Gerardo Canseco, director de YPF, Ruben Baigorria, secretario general de SUPEH Filial San Lorenzo.

YPF impulsa en San Lorenzo una mega planta de biocombustibles para aviación y transporte. Foto gentileza.

La llegada de Horacio Marín pone en marcha formalmente la ejecución de Santa Fe Bio. Esta es una empresa de capitales mixtos conformada en un 50% por YPF y el restante 50% por Essential Energía. La segunda fase corresponde a la instalación de la biorrefinería, la cual producirá el nuevo combustible con una capacidad de procesamiento de 170.000 toneladas año.

La puesta en marcha está prevista para finales de 2029. Santa Fe Bio habilita la transformación estratégica de San Lorenzo para reconvertida de una refinería tradicional a un hub de producción de energía sustentable, consolidándose como una de las iniciativas más relevantes en Latinoamérica para la producción de biocombustibles avanzados.