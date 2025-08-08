YPF crea Santa Fe Bio para producir biocombustibles sostenibles para la aviación

YPF dio un nuevo paso en su estrategia de diversificación energética con la creación de Santa Fe Bio, una compañía orientada a la producción y comercialización de biocombustibles de última generación. El foco estará puesto en el SAF (Sustainable Aviation Fuel), un combustible renovable para la aviación con fuerte demanda en mercados como Europa y Estados Unidos.

El proyecto se desarrollará en la refinería de San Lorenzo, ubicada en una zona estratégica por su cercanía a la materia prima y su vinculación logística con el puerto.

Se prevé una inversión de 400 millones de dólares, que será financiada mayoritariamente a través del mismo proyecto, y se implementará en dos fases.

Una alianza estratégica para ingresar al mercado global

La flamante Santa Fe Bio estará conformada en partes iguales por YPF y Essential Energy, una firma especializada en biocombustibles de primera y segunda generación. Ambas compañías comenzaron a trabajar en el proyecto en diciembre de 2024, con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU), y avanzan ahora en los términos finales del acuerdo.

La nueva empresa tendrá la capacidad de producir tanto SAF como HVO (aceite vegetal hidrotratado), un biocombustible con propiedades similares al gasoil, a partir del procesamiento de aceites vegetales, residuos y grasas animales.

Además, el plan incluye la instalación de una planta de pretratamiento de materias primas y una biorrefinería de última generación, además de la adecuación de otras instalaciones existentes en el complejo industrial de San Lorenzo.

El SAF, clave en la transición energética del sector aéreo

El SAF es hoy la única alternativa escalable y sostenible para descarbonizar el transporte aéreo en el corto y mediano plazo, según organismos internacionales del sector. Su demanda global proyecta un crecimiento sostenido en los próximos años, y las exportaciones requieren estándares de calidad y certificaciones como la ISCC.

YPF busca posicionarse en este mercado en expansión, con productos que cumplan con los requisitos de sostenibilidad exigidos por la normativa internacional. En ese camino, el proyecto Santa Fe Bio podría ser presentado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Con esta apuesta, la petrolera nacional no solo diversifica su portafolio energético, sino que se posiciona en un nuevo frente estratégico dentro de la transición energética global, con potencial para generar ingresos en mercados de alto valor agregado.