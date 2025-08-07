Pese a la baja internacional del petróleo, YPF cerró su balance de mitad de año con ganancias

El balance de resultados del segundo trimestre del año de YPF dejó una ganancia neta de 58 millones de dólares y un Ebitda Ajustado de 1.124 millones de dólares, en un contexto complejo en el cual la caída del precio internacional del petróleo coincidió con una menor producción de combustibles por la parada técnica de la principal refinería de la firma, el Complejo Industrial La Plata.

En detalle, la operadora de bandera tuvo una serie de impactos en este trimestre derivados tanto del contexto internacional como del local que hicieron que el Ebitda Ajustado, los ingresos antes de amortizaciones e impuestos, sea un 10% menor al del primer trimestre del año.

Pero con un resultado neto positivo esta vez, ya que se venía de una pérdida de 10 millones de dólares, impulsada en el primer costo del año por la depreciación de activos producto de la venta de áreas maduras del Plan Andes.

En este segundo trimestre la petrolera registró ingresos por 4.641 millones de dólares, un 1% más que en el primer trimestre del año, pese a que registró un descenso tanto en el precio del petróleo -por la baja internacional- como en el precio en dólares de venta de los combustibles, en función de la estrategia de valores de mercado que se está aplicando.

El trimestre coincidió con el invierno, por lo cual en el segmento del gas natural se registraron buenos ingresos: el precio promedio fue de 4,10 dólares por millón de BTU, versus los 3 dólares del primer corte del año, e incluso un 2% mejores que el valor promedio del mismo período del año pasado.

Sin embargo, y como se marcó, la parada técnica de la Refinería La Plata también complicó el cuadro. El uso de las refinerías cayó un 5% en relación con el trimestre anterior y se importaron un 22% más de combustibles, apalancados también por un mayor nivel de ventas.

Una menor producción de petróleo

En lo que hace a la producción, el trimestre dejó dos datos negativos vinculados al petróleo. El primero es una caída en general en la producción de crudo de la firma, derivada en casi su totalidad de la venta de los campos maduros que en este corte llegó a las 28 áreas.

En concreto, YPF registró en el trimestre una producción de 545.700 barriles equivalentes de petróleo por día, un 1% menos que el trimestre anterior, de los cuales 247.900 barriles fueron de petróleo, y esto es un 8% menos que el trimestre anterior.

Además, por primera vez en mucho tiempo tuvo una caída en la producción del petróleo de Vaca Muerta, el shale oil del 1%, que pasó de 147.300 a 145.100 barriles por día, producto de la venta parcial de un área, Aguada del Chañar, en donde sumó como socia CGC.

En tanto que, los efectos del Plan Andes, de venta de campos maduros, ya se ven en otros números como el lifting cost -el costo de llevar un barril hasta el nivel de la superficie- que bajó un 19% en el trimestre y pasó de 15,3 a 12.3 dólares por barril equivalente de petróleo.

La petrolera registró un nivel de inversiones de 1,160 millones de dólares en el último trimestre, y tuvo un hito destacado en la exportación de petróleo, que llegó a los 44.000 barriles por día, un 20% más que el trimestre anterior.

Esto se debió a que se pudo exportar parte del crudo pesado que posee la firma, y no solo del liviano que corre a Chile, a raíz de la parada de la refinería.