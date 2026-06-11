YPF inauguró Refiplus, un nuevo formato de estaciones de servicio enfocado en la rapidez y la eficiencia

YPF inauguró en la provincia de Salta la primera estación Refiplus Energía YPF, un nuevo formato dentro de su red comercial diseñado para ofrecer una experiencia de carga más rápida, simple y eficiente, manteniendo los estándares de calidad y respaldo de la compañía.

El acto de inauguración se realizó en una estación ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen de la capital salteña y contó con la presencia del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quienes recorrieron las instalaciones y participaron del descubrimiento oficial de la nueva marca.

Durante la presentación, Marín destacó que el proyecto busca responder a las nuevas demandas de los usuarios. “Refiplus es una propuesta pensada para lo que hoy valora el cliente: resolver la carga de forma ágil, sin resignar calidad. Es simple, eficiente y con el respaldo de YPF en cada litro”, señaló.

Por su parte, el gobernador Sáenz remarcó la importancia de ampliar la oferta de servicios en una provincia con grandes distancias entre localidades. “Brindar servicios es fundamental cuando las distancias son tan largas. Llevarles esta posibilidad a la gente de los pueblos más alejados, para nosotros, es fundamental. Gracias a YPF por inaugurar aquí la primera Refiplus del país”, expresó.

El nuevo formato fue concebido para quienes priorizan la rapidez y la practicidad. Entre sus principales características se destacan la combinación de surtidores asistidos y de autodespacho, la disponibilidad de combustibles y lubricantes de calidad YPF, una gestión orientada a reducir los tiempos de espera y la integración con la aplicación oficial de la compañía para facilitar los pagos y la relación con los clientes.

Además, las estaciones Refiplus mantendrán una oferta de servicios esenciales y opciones de conveniencia adaptadas a las necesidades de cada localidad, con una estructura operativa simplificada.

Desde la empresa explicaron que Refiplus forma parte de una estrategia de transformación y modernización de la red de estaciones de servicio, incorporando distintos formatos que permitan responder a las demandas específicas de cada mercado.

La apertura de la primera estación en Salta marca el inicio de un plan de expansión que prevé la incorporación de este modelo en distintas regiones del país, con el objetivo de ofrecer una experiencia centrada en la rapidez, la eficiencia y la confianza que caracteriza a la marca YPF.