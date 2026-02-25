Renovables: Genneia inauguró el Parque Solar Anchoris en Mendoza y aumentó su capacidad solar en Cuyo

La compañía de energías renovables Genneia inauguró el Parque Solar Anchoris en Mendoza, con una capacidad instalada de 180 megavatios (MW). El proyecto demandó una inversión de 160 millones de dólares, y le permitió a la empresa alcanzar los 630 MW de capacidad solar en la región de Cuyo.

El avance de Genneia en aquella región del país también se debe a la reciente operatividad de los primeros 140 MW del Parque Solar San Rafael (Mendoza), sumándose a los aportes de Malargüe I (Mendoza), Ullum, Sierras de Ullum y Tocota III (San Juan).

En la presentación el presidente de Genneia, Jorge Brito, aseguró que la inauguración de Anchoris: «no es solo un hito para Mendoza; nos permite consolidar a Genneia como el líder absoluto de la matriz energética renovable en Argentina.

«Estos proyectos nos permitirán alcanzar una capacidad instalada superior a los 1.7 GW para 2026, reafirmando que no solo somos los pioneros, sino los mayores inversores en el sector. Con el 20% del mercado tanto en generación eólica y solar, en 2025 nos transformamos también en la principal compañía de energía solar del país» afirmó.

Los directivos de Genneia, acompañados de las autoridades provinciales. Foto: gentileza.

Por otra parte, el gobernador Alfredo Cornejo destacó el impacto en Mendoza: «Inversiones de esta magnitud generan empleo genuino, impulsan la economía local y validan nuestra decisión de avanzar hacia un modelo energético competitivo y moderno».

En el evento de inauguración estuvieron los directivos de Genneia, el presidente Jorge Brito y el CEO Bernardo Andrews. Asimismo, participaron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el senador Martín Kerchner; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la ministra de Energía y Ambiente provincial, Jimena Latorre; y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Alasino.

Características del parque solar

El Parque Solar Anchoris cuenta con 360 mil módulos solares bifaciales -tecnología que permite captar la radiación directa y la reflejada por el suelo-, y se estima que producirá 497 mil megavatios-hora (MWh) al año, lo que equivale al consumo de 125 mil hogares.

El proyecto contará con 180 MW de capacidad instalada, que se destinaran al abastecimiento de grandes usuarios industriales, a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER). Durante su fase de construcción, el proyecto generó más de 350 puestos de trabajo, según indicó la compañía.

La capacidad total de energía renovable de la compañía en el país es de 1.576 MW, y su objetivo de cara a finales 2026 es alcanzar los 800 MW solares en la región de Cuyo, a partir de la finalización del proyecto San Juan Sur (130 MW) en San Juan.