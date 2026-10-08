YPF toma el control total de YPF Luz con una inversión de US$ 430 millones

El directorio de YPF aprobó este jueves la adquisición del 24,99% de las acciones de YPF Energía Eléctrica (YPF Luz), actualmente en manos de BNR Power Investments B.V., por un monto de US$ 430 millones. Una vez completada la transacción, sujeta a las condiciones habituales para este tipo de operaciones, la petrolera pasará a controlar la totalidad del capital de la compañía.

YPF toma el control total de YPF Luz

La decisión apunta a fortalecer la integración de los negocios energéticos de YPF y consolidar los resultados de su unidad de generación eléctrica. Según Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera, la operación permitirá acelerar el crecimiento de YPF Luz y potenciar sus capacidades dentro de la estrategia energética del grupo.

YPF creó YPF Luz en 2013 para desarrollar un actor especializado en el sector eléctrico. En 2018, General Electric se incorporó como accionista y su participación continuó bajo GE Vernova, a través del fondo BNR.

Actualmente, YPF Luz cuenta con 3,8 gigavatios de capacidad instalada, operaciones en ocho provincias y una generación equivalente a cerca del 10% de la electricidad abastecida en el país.

Además, registró un EBITDA de US$ 479 millones en los doce meses finalizados en junio de 2026, un indicador de su desempeño operativo que refuerza el peso de la compañía dentro del negocio energético de YPF.