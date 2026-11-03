Ampliación en Tratayén: construirán dos nuevos trenes para procesar gas y extraer líquidos en Vaca Muerta

La planta de Tratayén transformará su esquema técnico para separar los componentes líquidos del gas de Vaca Muerta antes de su envío a los sistemas de transporte. Foto gentileza.

El nodo logístico de Tratayén se encamina a dar un salto en la cadena de valor de Vaca Muerta. Transportadora de Gas del Sur (TGS) adjudicó a la firma SACDE la ejecución de una nueva etapa de infraestructura en su planta neuquina, con el objetivo de convertir el actual esquema de mero acondicionamiento del fluido en un sistema integral de procesamiento y separación de hidrocarburos líquidos.

La constructora asumirá el contrato bajo la modalidad EPC —que abarca desde la ingeniería de detalle y el aprovisionamiento de insumos hasta la construcción final— con un plazo de desarrollo fijado en 36 meses. Las tareas no solo involucran las unidades operativas principales, sino también el montaje de todos los servicios auxiliares indispensables para garantizar el funcionamiento continuo del complejo.

El núcleo de la intervención técnica radica en la instalación de dos trenes de procesamiento de última generación. Cada uno de estos módulos poseerá un volumen de tratamiento de 400 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. En términos globales, la incorporación aportará una capacidad nominal conjunta que ronda los 22,7 millones de metros cúbicos diarios a la infraestructura de la Cuenca Neuquina.

La relevancia de esta maniobra reside en la composición del fluido no convencional extraído en la formación shale. La corriente gaseosa contiene valiosos componentes como etano, propano y butano que, mediante este proceso industrial, pueden segregarse de la mezcla principal para su fraccionamiento, uso petroquímico y posterior comercialización masiva.

Esta ampliación modular en el corazón de Neuquén se integra formalmente en el denominado Proyecto NGLs de TGS, un programa integral que involucra desembolsos por 3.000 millones de dólares. El plan de la transportadora contempla, además de las obras en Tratayén, el tendido de un poliducto de 577 kilómetros hacia el sur bonaerense y la construcción de un complejo de fraccionamiento y terminal exportadora en las inmediaciones de Bahía Blanca.

La puesta en marcha de estas instalaciones asegura un punto de recepción crítico para evacuar el creciente volumen del no convencional. De este modo, el gas neuquino no solo llegará a los centros de consumo con la especificación técnica requerida para los gasoductos, sino que permitirá monetizar los insumos líquidos en el mercado interno y las plataformas internacionales.