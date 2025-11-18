YPF y la UNRN inauguraron un laboratorio en el Alto Valle para incentivar la geología en estudiantes

La Fundación YPF junto a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) inauguraron un laboratorio en el Alto Valle. El objetivo del espacio es incentivar la geología en estudiantes secundarios y lograr que se interesen en carreras vinculadas a la energía.

De la inauguración participaron el rector de la UNRN, Anselmo Torres; el gerente de educación de la Fundación YPF, Gustavo Gallo; y la vicerrectora de la UNRN, sede Alto Valle – Valle Medio, Andrea Tapia.

El laboratorio de coronas permitirá a que los alumnos puedan realizar prácticas de laboratorio orientadas al análisis de rocas, estructuras sedimentarias y fósiles.

Además, también se brindarán herramientas para aprender el uso de los instrumentos y la aplicación de normas de seguridad en un laboratorio.

Foto: Gentileza.

Qué cuenta el nuevo laboratorio del Alto Valle para estudiantes

El laboratorio está equipado con una cámara Nikon con riel para digitalización de testigos corona y creación de un repositorio digital, lupas binoculares para observación detallada, notebooks y monitores para apoyo didáctico y difusión.

Foto: Gentileza.

Sin embargo, la experiencia de laboratorio no es la única, ya que también estará complementada con salidas de campo al Área Natural Protegida Paso Córdoba, en General Roca.