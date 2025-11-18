YPF y la UNRN inauguraron un laboratorio en el Alto Valle para incentivar la geología en estudiantes
El espacio está destinado al análisis de muestras y enseñar la experiencia de trabajar en un laboratorio a adolescentes. La experiencia también incluirá salidas al campo en Paso Córdoba.
La Fundación YPF junto a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) inauguraron un laboratorio en el Alto Valle. El objetivo del espacio es incentivar la geología en estudiantes secundarios y lograr que se interesen en carreras vinculadas a la energía.
De la inauguración participaron el rector de la UNRN, Anselmo Torres; el gerente de educación de la Fundación YPF, Gustavo Gallo; y la vicerrectora de la UNRN, sede Alto Valle – Valle Medio, Andrea Tapia.
El laboratorio de coronas permitirá a que los alumnos puedan realizar prácticas de laboratorio orientadas al análisis de rocas, estructuras sedimentarias y fósiles.
Además, también se brindarán herramientas para aprender el uso de los instrumentos y la aplicación de normas de seguridad en un laboratorio.
Qué cuenta el nuevo laboratorio del Alto Valle para estudiantes
El laboratorio está equipado con una cámara Nikon con riel para digitalización de testigos corona y creación de un repositorio digital, lupas binoculares para observación detallada, notebooks y monitores para apoyo didáctico y difusión.
Sin embargo, la experiencia de laboratorio no es la única, ya que también estará complementada con salidas de campo al Área Natural Protegida Paso Córdoba, en General Roca.
Comentarios