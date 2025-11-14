YPF rompe nuevo récord en Vaca Muerta: superó los 200.000 barriles diarios

YPF batió un nuevo récord de producción en Vaca Muerta. Según notificó la empresa petrolera, lograron superar los 200.000 barriles diarios. El empresario Horacio Marín celebró la cifra marcada.

El Presidente de YPF, Horacio Marín, compartió el récord alcanzado por la empresa en sus redes sociales:” Hoy celebramos un logro que parecía ambicioso, pero que convertimos en realidad”. La primera semana de noviembre YPF notificó que la cifra alcanzó los 190.000 diarios, récord que superó pocos días después al lograr la producción de 200.000 barriles diarios.

Marín destacó las cifras superadas en su gestión: “Hace menos de dos años, cuando asumí en YPF, nuestra producción de no convencionales era de 110.000 barriles diarios. Hoy celebramos un logro que parecía ambicioso, pero que convertimos en realidad:, superamos los 200.000 barriles diarios de producción de shale oil” destacó el Presidente.

Para el trabajo de extracción, Marín resaltó el trabajo en conjunto con el equipo de Upstream, destinado a la operación y elaboración de resultados. También destacó el uso de análisis predictivo y metodologías de mejora con el proyecto Toyota Well. La alianza con la automotriz japonesa derivó en mejoras para las máquinas y herramientas dispuestas por YPF.

También se destacó la transformación e implementación de nuevas herramientas como Real Time Intelligence Center, inteligencia artificial y análisis predictivo incrementaron en gran medida la producción de YPF en Vaca Muerta.

YPF avanza para mejorar la producción no convencional en Gas.

A la par de la extracción de petróleo, Marín se refirió a la evolución de la exportación de gas en el País. El proyecto “Argentina LNG” exportará gas shale de Vaca Muerta a través de barcos licuefacción situados en Rio Negro.

“En Emiratos Árabes firmamos la adhesión de ADNOC, la cuarta petrolera del mundo, al proyecto Argentina LNG en sociedad con Eni. Este proyecto, de 12 millones de toneladas por año de GNL, generará 200.000 millones de dólares en exportaciones en 20 años, es decir 10.000 millones de dólares por año”, mencionó el Presidente de YPF.

Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), es la empresa petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos y es situada como la cuarta compañía petrolera más grande del mundo. “no tenemos dimensión de la inversión extranjera que implica este proyecto. Debe ser la más grande de la historia del país «explicó Marín.

Sobre el caso, el mandatario de YPF explicó que, a pesar de tener una caída en los ingresos de 650 millones de dólares por la baja de los precios, se logró obtener resultados positivos gracias a la salida de los campos maduros.

Sobre los avances realizados en Vaca Muerta, YPF comunicó que: “Durante el trimestre, se completó el pozo más largo de la historia en Vaca Muerta con una longitud de 8.200 metros. Además, a principios de octubre, se logró perforar un pozo shale de casi 6.000 metros en un tiempo récord de 11 días”.

Ante estos logros, Marín agregó que la alianza con la empresa estatal de los EAU permitirá aumentar el nivel de producción de Vaca Muerta en el próximo trimestre.