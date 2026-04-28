YPF y Santander lanzan la remuneración de saldos en cuenta dentro de la App YPF

YPF Digital, en conjunto con Santander Argentina, anuncia el lanzamiento de una nueva funcionalidad en la App YPF que permitirá a los usuarios obtener rendimiento sobre el dinero disponible en su cuenta, marcando un nuevo avance en la evolución de su propuesta digital.

YPF Digital es la compañía que integra y potencia los activos digitales a través de los cuales YPF se vincula con sus clientes, con APP YPF como plataforma central que transforma la experiencia de consumo. Trabaja en la integración de aplicaciones, el lanzamiento de nuevas soluciones y la aceleración del “time to market” para desarrollar ecosistemas centrados en las personas y su movilidad.

La iniciativa responde a una de las funcionalidades más esperadas por los usuarios y refuerza el compromiso de ambas compañías en el desarrollo de soluciones centradas en mejorar la experiencia y la eficiencia en la gestión del dinero. A partir de mayo, los saldos disponibles en la App podrán generar rendimiento de manera simple, transparente y automática, con la aceptación previa del usuario.

La tasa se estima que será muy competitiva, permitiéndole a APP YPF ubicarse entre las opciones más atractivas del mercado. “El dinero en cuenta es hoy el medio de pago más utilizado dentro de la aplicación. Con esta nueva funcionalidad, proyectamos acelerar su adopción, crecer y consolidar su uso, apoyados en una propuesta de valor que combina eficiencia para todo el ecosistema y una de las tasas de rendimiento más altas del mercado para el usuario”, señaló Mauro Cercós, Gerente General de YPF Digital.

La solución fue desarrollada junto a Santander Argentina, que aporta la infraestructura f inanciera. La gestión de los fondos y la administración de los instrumentos de inversión está a cargo de Santander Asset Management Argentina, lo que permite generar rendimientos de manera automática. Este desarrollo se enmarca en la estrategia del banco de integrarse como socio financiero de los principales ecosistemas digitales del país, acercando soluciones simples, seguras y accesibles a millones de usuarios en su vida cotidiana.

“Simplificar la gestión del dinero y generar valor en el día a día de las personas es uno de los ejes de nuestra estrategia. Esta funcionalidad es un paso concreto en ese camino, porque permite que millones de usuarios accedan a una solución de ahorro e inversión de forma simple y directamente desde la app que ya utilizan«, sostuvo.

«Al mismo tiempo, refleja cómo en Santander estamos evolucionando hacia un modelo en el que integramos nuestras capacidades financieras en los principales ecosistemas digitales del país”, señaló José Bandin, Head de Retail & Comercial Banking y Wealth Management & Insurance de Santander Argentina.

Este lanzamiento se enmarca en un proceso de evolución continua de la App YPF, que en los últimos meses desplegó funcionalidades como transferencias abiertas, pago en dólares, pago de servicios, autodespacho y precio diferencial nocturno, entre otras.

De esta manera, amplía su relevancia en la vida cotidiana y consolida la relación digital con millones de usuarios. Santander Argentina es el primer banco digital con sucursales del sistema financiero argentino por volumen de depósitos.

Con más de 280 sucursales, 8 sucursales de integración social y 11 Work Cafés, brinda servicios a más de 5 millones de clientes en 22 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. El banco impulsa un modelo de banca simple, personal y justa, con una fuerte inversión en tecnología, educación financiera y sostenibilidad, y una estrategia centrada en acompañar el desarrollo de las personas y las empresas.