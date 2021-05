Enfermedades cardiológicas en gatos: qué hacer y cómo prevenirlas

Los gatos son animales que generalmente parecieran no sufrir enfermedades y tener más de una vida. Sin embargo, pueden presentar enfermedades cardíacas y hasta morir en consecuencia. No muestran síntomas de padecerla hasta que el problema se refleja y es serio.

La principal enfermedad cardíaca de los gatos es la cardiomiopatía hipertrófica o fenotipo hipertrófico, se trata de una enfermedad genética, con mayor predisposición en razas como el May Coon, Persa o Siamés, pero puede aparecer en cualquier felino doméstico.



“Es una enfermedad que afecta la parte muscular del corazón, o sea el miocardio produciendo un engrosamiento muy importante de las paredes musculares ventriculares, que termina generando una insuficiencia cardíaca congestiva. Esto favorecerá la formación de trombos afectando seriamente la salud de nuestra mascota”, explica a RÍO NEGRO, Sergio Sánchez, médico veterinario diplomado en cardiología y medicina interna, de Villa La Angostura.

Las causas de esta enfermedad son genéticas y ya se ha aislado el gen. Lo malo es que nuestros gatos pueden tener esta enfermedad sin presentar ningún tipo de síntomas y tener una muerte súbita o un tromboembolismo grave. La cardiomiopatía hipertrófica puede aparecer a partir del primer año de vida, aunque su mayor prevalencia es en animales de 6 años.

“Cuando se produce el tromboembolismo, el paciente se presenta con parálisis del tren posterior y sumamente dolorido - por lo que los dueños siempre piensan en accidentes -o problemas en la columna”, explica Sánchez quien indica que “es muy importante si encontramos a nuestro gato paralítico acudir rápidamente al veterinario, porque el tiempo es crucial para el tratamiento”.



Como es una enfermedad asintomática, es muy importante la medicina preventiva, con un chequeo cada 6 meses, el examen clínico y los complementarios de ecocardiografía se puede detectar la enfermedad a tiempo y realizar un tratamiento, que sin duda va a alargar la vida del animal. “Al ser asintomática, puede aparentar normalidad y cursar esta enfermedad grave”, señala el médico.

La detección temprana de la cardiomiopatía permite que el profesional pueda realizar un tratamiento adecuado y evitar el avance. “La mejor medicina es la preventiva”, concluye el profesional.