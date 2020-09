Enfermera asegura que dio positivo de covid-19 y a los cuatro días le dieron el alta

Si bien los síntomas por covid-19 pueden aparecer en los primeros días de contraída la infección, el aislamiento por catorce días es clave en pacientes sospechosos con el fin de evitar contagios. Pero en pacientes confirmados, puede no ser una regla. Elidiana Nieva es enfermera de la clínica neuropsiquiátrica San Cirano, ex Valle Sereno, y recibió el alta médica por positivo de covid-19 después de cuatro días de confirmado el diagnóstico con el hisopado.

“Tengo el certificado de alta de covid con la firma de una doctora del hospital que jamás me hizo un chequeo, ni llamó para preguntarme si estoy bien”, afirmó Elidiana.

La enfermera presentó síntomas leves de gripe a finales del mes pasado. Por recomendación de directivos de la clínica San Cirano, y tras haber dos casos positivos en pacientes del establecimiento, decidió realizarse voluntariamente el hisopado.

“Me llamaron por teléfono el cuatro de septiembre y me dijeron que era positivo. El enfermero me indicó que íbamos a mantener contacto telefónico y, si era necesario ante síntomas graves, me mandarían la ambulancia a casa para realizar internación”, comentó la mujer.

Elidiana realiza el aislamiento desde el comienzo junto a su marido. Como enfermera, pudo controlarse los signos vitales y dar testimonio de cada síntoma con la ayuda del termómetro y saturometro. El contacto con el personal del hospital se limitó al envío de los datos de su autocontrol, con la disponibilidad permanente que ofrecen las tecnologías de comunicación.

Me dieron el alta y no se preocuparon en ir a controlarme o proponerme un chequeo a futuro. Hay centros de salud en todos los barrios, pero no van a los domicilios. Están desamparando a las personas” Elidiana Nieva, enfermera

La enfermedad puede volverse mucho más grave para algunos. Es así que la profesional de atención médica aún con el alta en mano, consideró que no es momento de volver a estar cerca de otras personas y menos en su lugar de trabajo.

Médicos de la clínica neuropsiquiátrica San Cirano, evaluaron su estado de salud y le extendieron una certificación para continuar el aislamiento en su hogar.

“Ayer estaba bien. Hoy no. Este virus altera las patologías comunes que hemos manejado siempre. Deberían haberme realizado un hisopado nuevo desde el hospital para registrar si estoy en condiciones de poder ponerme a cargo de un grupo de pacientes que son inmunodeprimidas”, indicó la enfermera.

A su vez, en la clínica, siguen presentándose nuevos contagios dentro del personal médico y la situación es alarmante. “Tengo tres compañeros que dieron positivo en el mismo periodo. Dos de ellos tienen fiebre constante y otro está hospitalizado”, comentó.

Consciente de que el encierro será largo y sacrificado, su preocupación se centra en advertir sobre la importancia del rol del enfermero en el seguimiento personalizado para reducir los contagios, y aumentar los controles de supervisión de los aislamientos.

“El hospital debe mandar enfermeros a los hogares. No pueden dejar a los pacientes desatendidos. Yo la saqué barata, pero otros la están pasando muy mal porque se espera hasta las últimas instancias para actuar y pasarlos a respirador”, concluyó la enfermera.