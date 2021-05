Enfrentar la segunda ola, con menos recursos que el año pasado en terapia intensiva

La segunda ola llegó a Río Negro y la semana pasada Roca volvió a vivir -por un día- el temido escenario de ocupación al 100% de las camas de terapia intensiva. No había lugar para atender nuevos pacientes en la ciudad. Progresivamente, con el correr de los días, la situación se descomprimió quedando dos o tres camas libres por jornada, pero la amenaza de agotamiento de recursos acecha permanentemente frente a la suba de contagios y el aumento de la demanda en los servicios.

En la puerta de entrada al segundo invierno de pandemia, el escenario en el hospital sigue siendo similar o más crítico en cuanto a recursos en las terapias, uno de los lugares clave para atender casos de covid-19 y salvar vidas. Este año, hay menos camas de cuidados críticos en el sector público y menos médicos y enfermeros en la UTI. Mientras que en 2020 había 20 camas de terapia entre Roca y Allen (14 en el López Lima y 6 en el Accame), en este 2021 hay 13 camas en Roca; de las cuales 6 son provisorias y son del servicio de Ginecología y Obstetricia. Es decir, en el hospital hay una cama menos, más las seis que había en Allen que no están operativas.

Por otro lado, el recurso humano disminuyó por distintos motivos, entre los que se destacan bajas por certificados y renuncias. En la UTI de Roca hay un médico menos y dos enfermeros menos que el año pasado, según información que brindaron a LA COMUNA oficialmente desde el servicio.

“Seguimos con las mismas dificultades que afrontamos el año pasado. Faltan insumos, medicación, faltan instalaciones estructurales adecuadas porque estamos invadiendo otro servicio que no es una terapia intensiva, es una sala de Ginecología y Obstetricia. Estructuralmente no es la situación adecuada para una terapia. El recurso humano está muy ajustado a las necesidades, muy sobrecargado y cansado. Tenemos menos personal que el año pasado. Hay certificados, hubo renuncias”, explicó la jefa del servicio, Cristina Orlandi.

Entre las dos UTI hay ahora 11 médicos y 27 enfermeros; frente a los 12 médicos y 29 enfermeros del año pasado, según datos que brindaron a este medio. “La mitad (del plantel de enfermería) es personal de reciente incorporación, si bien son todos licenciados o profesionales no son especialistas en cuidados intensivos como los que inicialmente había antes de la pandemia”, aseguraron en un informe detallado.

Foto: Juan Thomes

“El recurso humano no sólo no aumentó, sino que disminuyó”, aseguró Orlandi y señaló que se agrega a eso, que este año el personal está “cansado y sobrecargado”. “Estamos este año en situación algo peor que el año pasado”, calificó la médica.

Hay una deuda estructural, edilicia y de política de recursos humanos en terapia intensiva que los ministerios de Provincia y Nación deben encarar para futuras situaciones de pandemia que se prevé ocurrirán cíclicamente en el futuro” Cristina Orlandi, jefa de Terapia Intensiva Hospital López Lima

En otro sector que atiende covid, el Consultorio de Respiratorios, la demanda también creció en las últimas semanas. “Se están atendiendo entre 60 y 80 consultas por día”, graficó el jefe del área de ambulatorios, Daniel León.

Actualmente, son 25 profesionales los que conforman el plantel de médicos del Consultorio de Respiratorio. Se ha llegado a contar con 40 médicos en octubre y noviembre de 2020, según informó León. “Trabajan en módulos de 4 horas aparte de su actividad profesional habitual, ya que la mayoría tienen dedicación en sus especialidades”.

Detalló que el horario de atención es el mismo que hubo durante el verano, de 8 a 16 horas en cinco consultorios médicos, más otros dos para pacientes confirmados leves y moderados. “En caso de ser necesario se puede llegar a extender el horario hasta las 20 horas”, anticipó el profesional.

Ante este escenario, LA COMUNA consultó si prevén una saturación del sistema en el corto plazo, a lo que Orlandi respondió que es imprevisible. “El año pasado trabajamos a ocupación completa pero no tuvimos lo que se diría ‘saturación’. Hubo rechazos a pedidos de derivaciones, pero no hubo situaciones problemáticas institucionales. Este año no sabemos que va a pasar, dicen que la segunda ola va a ser con mayor demanda de internación que la primera, pero son todas predicciones. No se sabe”, concluyó.

Obra sin novedades y avances en Regina

En Roca, la obra comprometida de una segunda UTI para el hospital aún no comienza y había sido anunciada a principio de año. “Por el momento no hay nada concreto. No hay nada de la obra iniciada, ni siquiera licitada”, dijo Orlandi tras la consulta de este medio.

Para ese servicio, es una obra crucial para fortalecer la terapia con recursos propios y descomprimir a Ginecología, pero hasta el momento no hay novedades de Obras Públicas. Por otro lado, no hay indicios de que reabra la terapia de Allen.

En Regina, hubo avances en la obra para aumentar la capacidad de la terapia, trabajos que comenzaron la semana pasada por lo que en un mes o dos podría inaugurarse.

En cifras 90 por ciento de los pacientes que había en terapia del hospital eran covid al 30/4. El 10% otras patologias. 49 años tenía el paciente más joven internado en terapia intensiva al día 30/04. El resto rondaba los 60 años.

Se triplicó la cantidad de casos de covid-19 de marzo a abril

Foto: Juan Thomes

Abril concluyó con casi 500 casos confirmados de coronavirus acumulados en Roca, dando un salto respecto al mes de marzo, cuando hubo 152. Se triplicaron los contagios reportados de un mes a otro.

Desde el servicio de UTI, señalaron que se notó un “aumento muy significativo (de pacientes) respecto a los meses anteriores” y ante la consulta sobre el rango de edades aseguraron que hasta ahora todos los internados tienen alrededor de 60 años, salvo uno de 49 años que es oriundo de otra provincia. (según datos al 30/04).

“Esa tendencia de que son más jóvenes en los casos graves todavía no se vio en Roca (…) Probablemente va a aparecer en las próximas semanas porque hay un tiempo entre 7 y 10 días en el que el paciente empieza con síntomas y se agravaba”, explicó Orlandi.

El escenario de casos de julio-agosto del año pasado en cuanto a cantidad de contagios es el que se transita actualmente a inicios de mayo de 2021. Con unos 170 activos y aún sin haber entrado en invierno; la previsión más certera es que la curva irá en ascenso en mayo.

Curva de contagios 156 casos nuevos de covid hubo en Roca en siete dias (23 al 29/4). Lo mismo que se reportó en todo el mes de marzo. 80 pacientes por día atiende por lo general el Consultorio Respiratorio de hospital (sospechosos de coronavirus).