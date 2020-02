"Entre un mal acuerdo y un default, preferimos lo último", afirmó Grabois

El dirigente social Juan Grabois aseguró hoy que prefiere "un 'default' antes que un mal acuerdo para pagar la deuda" e insistió con que "la deuda no se puede pagar con más sufrimiento del pueblo".





Por otro lado, consideró "un buen síntoma" que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "vaya al Congreso a dar explicaciones" sobre la recientemente sancionada Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo Ley Extranjera, impulsada por el Poder Ejecutivo en el marco de la negociación que encara de la deuda.

En este marco, en declaraciones formuladas esta mañana a la FM Radio Con Vos, entendió que "un mal acuerdo (con los acreedores) es un ajuste muy fuerte del gasto social y se les pagaría como si fueran las víctimas a quienes fueron los corresponsables".

"Nuestra consigna es que la deuda no se puede pagar con más sufrimiento del pueblo", reafirmó Grabois en la entrevista. Allí, además, consideró que "no se tiene dimensión de la crisis" que atraviesa hoy el país porque, a diferencia de 2001, "no hay saqueos".

En este punto, planteó que, si bien "hay buenas intenciones" del Gobierno para abordar la problemática de la pobreza y "las prioridades están puestas ahí", se requiere "llevar un poco más firmes las riendas para empezar a ejecutar las partidas para generar la inversión social necesaria para reducir la brecha de la pobreza".





"Me parece que el abordaje de la situación social viene lento", aseveró el dirigente social, quien, no obstante, dijo que "no sólo ve buenas intenciones" de parte del Gobierno sino "indicios de una orientación y una ética de las prioridades" con la que él se siente "interpelado".

Por otra parte, se refirió a la situación de la comunidad wichi en Salta, donde murieron niños por desnutrición, y se indignó con las declaraciones de la ministra de Salud de esa provincia, Josefina Medrano, quien dijo que "no es de hoy que los chicos mueren en esta época del año".

"Me causa indignación cuando escucho esta inconsciencia de decir que son cuestiones culturales vinculadas a los pueblos originarios, o cuestiones cíclicas: lo que pasó es que se traspasaron las fronteras del agronegocio, lo que provocó el desmonte, que genera hambre en la gente que vive de su entorno natural; y el agua con glifosato", argumentó.